Владимир Путин заявил об отсутствии разногласий у России с США

Санкт-Петербург, 4 июня. Россия не имеет разногласий с Соединенными Штатами Америки, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, у США есть одно желание — ограничить развитие России. Такое мнение Путин высказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Россия обращает внимание на внутриполитические события в США, но никогда не вмешивается в это», — подчеркнул президент.

Также российский лидер выразил надежду на окончание ситуации с санкциями. Он обратил особое внимание на американскую делегацию, число представителей которой указывает на интерес предпринимателей из США к работе в РФ.