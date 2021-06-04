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19:57
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:57
Общество
Онищенко рассказал, при каких условиях возможна платная вакцинация иностранцев в РФ
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:51
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
19:36
Общество
Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым
19:35
Происшествия
Пранкер Литвин попал в ДТП на западе Москвы
19:33
Общество
Юридическая служба Пригожина готовит два новых уголовных дела
19:31
Интервью
Сергей Жорин рассказал подробности «уникального процесса» над Моргенштерном
Все новости

В Ростовской области хотят уменьшить выплаты на первого ребенка

Общество
В Ростовской области хотят уменьшить выплаты на первого ребенка
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 4 июня. Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области предложили пересмотреть закон о выплатах на первого ребенка на региональном уровне. По их мнению, эти денежные средства не стимулируют родителей к воспроизведению последующих детей, на которых выплаты меньше. В рамках демографического провала, который в ближайшее время ожидает донской регион, это непозволительно.

Как отмечают эксперты, Дон вымирает. Количество умерших в разы превышает количество новорожденных. Только за 2020 год регион потерял более 64 тысяч человек, тогда как новорожденных прибавилось на 36,5 тысячи. Такими темпами к началу 30-х годов текущего столетия Ростовская область достигнет критического уровня по числу населения.

Чтобы этого избежать, донские парламентарии предлагают увеличить объем выплат за третьего ребенка, снизив выплаты на первого. По их мнению, только это спасет область от убыли населения.

Ранее ФАН сообщал, что в глобальную демографическую яму сегодня проваливаются многие страны. Вопросы рождаемости и смертности становится ощутимой угрозой для мира. 

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Все новости / Общество / В Ростовской области хотят уменьшить выплаты на первого ребенка
ростовская область рождаемость выплаты демографическая яма
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