В Ростовской области хотят уменьшить выплаты на первого ребенка

Ростов-на-Дону, 4 июня. Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области предложили пересмотреть закон о выплатах на первого ребенка на региональном уровне. По их мнению, эти денежные средства не стимулируют родителей к воспроизведению последующих детей, на которых выплаты меньше. В рамках демографического провала, который в ближайшее время ожидает донской регион, это непозволительно.

Как отмечают эксперты, Дон вымирает. Количество умерших в разы превышает количество новорожденных. Только за 2020 год регион потерял более 64 тысяч человек, тогда как новорожденных прибавилось на 36,5 тысячи. Такими темпами к началу 30-х годов текущего столетия Ростовская область достигнет критического уровня по числу населения.

Чтобы этого избежать, донские парламентарии предлагают увеличить объем выплат за третьего ребенка, снизив выплаты на первого. По их мнению, только это спасет область от убыли населения.

Ранее ФАН сообщал, что в глобальную демографическую яму сегодня проваливаются многие страны. Вопросы рождаемости и смертности становится ощутимой угрозой для мира.