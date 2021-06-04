Путин заявил, что «плевать хотел» на блокировку в соцсетях

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможную угрозу блокировки в соцсетях.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), российский лидер заявил, что ему важнее поддержка и доверие со стороны россиян.

«Мне плевать, где меня заблокируют. Мне важна поддержка народа», — сказал президент на пленарном заседании.

После этого в зале раздались аплодисменты.

Ранее Путин с сожалением отметил, что многие россияне игнорируют эпидемиологические меры. Глава государства оценил ситуацию с коронавирусом в РФ, сравнив с другими государствами. Он добавил, что власти не будут заставлять граждан вакцинироваться от коронавируса.