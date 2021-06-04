Путин сожалеет, что многие россияне игнорируют противоэпидемические меры

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин с сожалением отметил, что многие россияне игнорируют эпидемиологические меры. Глава государства оценил ситуацию с коронавирусом в стране.

Российский лидер выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Президент сожалеет, что граждане не соблюдают предписанные на фоне пандемии меры в полном объеме. По его словам, ситуация с коронавирусом в РФ лучше, чем во многих других странах.

ПМЭФ стал главным экономическим событием с начала пандемии. Мероприятие проходит со 2 по 5 июня.