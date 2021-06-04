Поэтесса Заренкова открыла молодым авторам секрет работы со звездами

В пятницу, 4 июня в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция, посвященная гала-концерту автора многочисленных песен Галины Заренковой. Вместе с поэтессой гостями студии стали заслуженные артисты РФ Татьяна Буланова, Сергей Рогожин, Марина Капуро, Юрий Охочинский. Гала-концерт состоится 9 июня в БКЗ «Октябрьский». По словам Галины Заренковой, в этом году в программу включены выступления известных артистов и певцов, они исполнят песни, музыку к которым написали сами.

Сергей Рогожин рассказал, что не впервые принимает участие в творческом вечере поэтессы. Но в этот раз он приготовил для публики приятный сюрприз. Певец решил отказаться от привычной аранжировки и исполнит романс под живой гитарный аккомпанемент.

«Мы были на 50-летии Глазунова, и Галина Заренкова читала стихи. Мне сразу запомнилось строчка «твои усталые глаза с начинкой радуги солнца паутинкой». Я сразу сказал, что это романсовый текст, быстро в голову мелодия пришла, аранжировку быстро сделали. Но я решил, что для романса должно быть живое исполнение. Поэтому на концерте я буду петь под живой аккомпанемент», — поделился артист.

Он признал, что у него, как у композитора, опыт совсем небольшой. Однако когда появилась возможность написать мелодию к запавшим в душу стихам, он не упустил шанса проявить себя в новом качестве.

Татьяна Буланова тоже отметила, что сотрудничество с новым автором всегда вносит свежую струю в творчество, поэтому такие коллаборации интересны артистам.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Галина Заренкова — человек скромный, по словам ее друга, заслуженного артиста России Юрия Охочинского, поэтессу пришлось подтолкнуть к самостоятельным выступлениям.

«Я очень горжусь тем, что Галина Николаевна будет выступать в БКЗ «Октябрьский». Горжусь тем, что мы вместе работаем, и тем, что будет такой замечательный вечер. Могу сказать, что поэтесса Галина Николаевна появилась буквально на моих глазах. Мы с супругой сказали: «Почему бы вам самой не почитать стихи?». Но Галина отвечала: «Нет-нет». Тогда я сказал: «А надо!». Это было на Кипре. У нее потрясающий тембр голоса и, по-моему, все получилось», — уверен Охочинский.

Песни на стихи Галины Заренковой исполняют Наташа Королева, Александр Серов, Татьяна Буланова, Светлана Сурганова, Вика Цыганова, Наталья Варлей, Сергей Минаев, Оксана Федорова, Марина Капуро, Михаил Боярский и многие другие известные артисты. Но поэтесса признается — «я не продаю свои тексты». Ей просто приятно, когда у человека появляется желание создать музыку на ее стихотворения.

Молодым авторам, которые хотят, чтобы песни на их тексты исполняли звезды, Заренкова дала несколько советов. В первую очередь, по ее мнению, стихи должны вызывать у людей отклик, одобрение. Только так можно понять, что произведения достойны сцены. Еще один не маловажный фактор — музыкальность. Не все даже очень хорошие стихи ложатся на музыку.

«Когда я показала композитору Михаилу Крылову свои стихи, он сказал, что они хорошо лягут на музыку, и сочинил первые две песни. Поэтому нужно пробовать, может быть дать кому-то из знакомых, чтобы под них написали музыку», — рекомендовала она.

С поэтессой в этом мнении сошлись и остальные участники пресс-конференции. Татьяна Буланова считает, что лучшим решением для молодого поэта стала бы работа в соавторстве с композитором. Поскольку песня — это не только стихи, но и музыка.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Сергей Рогожин рассказал, что есть артисты, которые не воспринимают «сухой» текст, обязательно нужна аранжировка или аккомпанемент. Поэтому презентовать свою работу молодым поэтам лучше сразу в виде песни. При этом он отметил, что чаще встречается с графоманством, нежели с по-настоящему стоящими произведениями.

«Мне приходят по 5–6 предложений в день, 98% из них — абсолютный шлак. Почему исполнители, которые здесь сидят, выбрали лирику Заренковой? Потому что у каждого из нас своя предыстория, мы корнями из Советского Союза, мы слышали другое, эта лирика нам близка», — объяснил он.

Несмотря на то, что Галина Заренкова не имеет музыкального образования, по словам Юрия Охочинского, ее стихотворения очень мелодичны. Артист и поэтесса даже выпустили совместный альбом, где Охочинский под музыку просто читает произведения Заренковой. Получилось «очень музыкально и по-актерски вкусно», поделился впечатлением от работы артист.