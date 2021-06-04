Пакистан будет продавать оружие Таджикистану

Впервые в истории прошли совместные военные учения Пакистана и Египта; лидеры Таджикистана и Пакистана обеспокоены тем, что уход США из Афганистана станет тем же, чем стал уход СССР; начал работу порт Гвадар — важнейший пункт Китайско-пакистанского экономического коридора; Ирак и Пакистан будут углублять и диверсифицировать двустороннее сотрудничество в области обороны; в Пакистане участились нападения на журналистов — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Таджикистан будет закупать в Пакистане оружие

Во время визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Исламабад было заключено 12 соглашений о сотрудничестве в различных областях, включая торговлю, борьбу с коррупцией, инфраструктуру, образование и культуру.

Рахмон выразил заинтересованность в доступе к портам Гвадар и Карачи в качестве «кратчайшего торгового маршрута» для не имеющего выхода к морю Таджикистана. Он также поддержал создание торгового маршрута по линии Китайско-Пакистанского экономического коридора, проходящего через Пакистан.

Он также подчеркнул значимость «полноценного сотрудничества» между Душанбе и Исламабадом в области управления энергетическими и водными ресурсами, а также использования потенциала CASA-1000 — регионального проекта по распределению излишков электроэнергии между Киргизией, Таджикистаном, Пакистаном и Афганистаном.

TAJIKISTAN TO PROCURE WEAPONS FROM PAKISTAN



Pakistan’s PM during Press Conference with Tajikistan’s President:

In regards to #Pakistan-Tajikistan defence ties this is very important & we have talked extensively on the kind of weapons #Tajikistan needs that Pakistan manufactures pic.twitter.com/2mutjteY7A — Developing Pakistan (@DevelopmentPk) June 2, 2021

Премьер-министр Пакистана Имран Хан упомянул о проведенных с президентом Рахмоном обсуждениях по вопросам торговли, обороны, изменения климата и общих проблем, включая ситуацию после вывода войск США из Афганистана.

«Если вывод американских войск из Афганистана будет похож на то, что сделал Советский Союз в 1989 году, то нас обоих беспокоит безопасность нашей торговли», — сказал Имран Хан.

Геостратегическое расположение Пакистана позволяет ему облегчить доступ Таджикистана к более широкой глобальной экономике через экспансию Китайско-Пакистанского экономического коридора в Афганистан и другие соседние страны. Параллельно с расширением физических связей между двумя странами происходит углубление энергетического сотрудничества, в частности, в рамках проекта CASA-1000.

Федеральное агентство новостей /

Со стратегической точки зрения, у Пакистана и Таджикистана есть много общего, например, необходимость уравновешивающей внешнеполитической стратегии. Пакистан стремится балансировать между своими партнерами. Таджикистан, несмотря на военный союз с Россией, преследует аналогичные стратегические намерения. В сущности, это тенденция времени в современном формирующемся многополярном мировом порядке. Расширение пакистано-таджикского сотрудничества и координации может быть взаимовыгодным и дополнять сбалансированные действия каждой стороны.

Порт Гвадар начал работу

Китайская портовая холдинговая компания завершила инфраструктурные работы в пакистанском порту Гвадар стоимостью около 300 миллионов долларов. Все четыре причала порта полностью введены в эксплуатацию.

Председатель Управления Китайско-пакистанского экономического коридора генерал-лейтенант Асим Салим Баджва заявил, что за последние несколько месяцев в порту обработали более 67 000 метрических тонн грузов, включая те, которые были отправлены в Афганистан (в рамках Афганского соглашения о транзитной торговле).

Chairman CPEC authority @AsimSBajwa said $300 million has been spent by China’s Overseas Ports Holding Company in building #Gwadar Port. The port has been operational from now and on. He briefed about the projects completed and also updated about the projects in progress. pic.twitter.com/YUeW8zMDN1 — Gwadar Pro Official (@Gwadar_Pro) May 31, 2021

«Вскоре после открытия Свободной экономической зоны Гвадар начнется большая производственная и торговая деятельность, грузы будут перемещаться, и объем перевалки увеличится», — сказал Асим Бадва в беседе со СМИ.

При достижении полноценной эксплуатации порт Гвадар и Свободная зона Гвадар будут генерировать экономическую деятельность на сумму около 10 миллиардов долларов в год, помимо создания тысяч рабочих мест.

Порт Гвадар — морские ворота Китайско-пакистанского экономического коридора и важнейший пункт этого проекта.

Ирак рассмотривает различные аспекты сотрудничества с Пакистаном в области обороны

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши посетил Ирак с трехдневным визитом, где он и министр обороны Ирака Джумаа Инад Саадун Хаттаб обсудили прогресс, достигнутый между двумя странами по различным аспектам оборонного сотрудничества.

В ходе встречи в Министерстве обороны оба министра с удовлетворением отметили устойчивый рост двусторонних оборонных отношений, говорится в пресс-релизе пресс-секретаря Министерства иностранных дел.

Pakistan and Iraq enjoy close defence ties and today I met with Defence Minister #JumaInadSaadoun to further strengthen these. It was a great honour to have Iraqi Special Forces Paratroopers participate in ???????? National Day Parade & we look forward to more of such participation. pic.twitter.com/91ZMDKfT0e — Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) May 30, 2021

В целях институционализации двустороннего сотрудничества министр иностранных дел Куреши, говорится в заявлении, «предложил разработать всеобъемлющую основу политических консультаций и двустороннего сотрудничества на уровне министров иностранных дел, чтобы придать импульс углублению и укреплению взаимовыгодного партнерства».

На Ближнем Востоке Ирак — это государство, у которого нет стратегического конфликта с Пакистаном. В отличие от Ирана, где двусторонние связи страдают от расхождений в стратегических взглядах на Афганистан, вопросы трансграничной безопасности и взаимного недоверия между аппаратами безопасности, взаимодействие с Ираком всегда было позитивным.

Военное руководство Пакистана давно пытается перевести эту политическую добрую волю в долгосрочные институциональные связи. Тем не менее двустороннее взаимодействие вступило в более стратегическую фазу только недавно. Углубление оборонного сотрудничества — ожидаемый этап развития отношений между этими странами.

Пакистан и Афганистан после ухода американских войск

В недавнем интервью СМИ министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши заявил, что Соединенные Штаты не могут позволить себе игнорировать Пакистан, учитывая исторические отношения между Вашингтоном и Исламабадом.

Куреши, когда его попросили прокомментировать ситуацию на фоне вывода США из Афганистана, отметил, что геостратегическое расположение Пакистана, его уникальное положение среди мусульманских стран и история двусторонних связей между Вашингтоном и Исламабадом уменьшают вероятность разрыва.

Некоторые политические наблюдатели считают, что уход США из Афганистана дает Пакистану возможность переориентировать свой международный имидж, сыграв ключевую роль в поощрении регионального сотрудничества для обеспечения стабильности в Афганистане.

«Они [американский истеблишмент] не могут потерять Пакистан [...] это было бы большой политической ошибкой», — подчеркнул Махмуд Куреши.

Президент США Джо Байден в апреле объявил о выводе оставшихся 2500 военнослужащих из Афганистана к 11 сентября, через 20 лет после террористического нападения «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, которое привело к самой продолжительной войне в истории Америки.

Пакистан, по словам министра иностранных дел Махмуда Куреши, сыграл свою роль в обеспечении мира и стабильности в Афганистане и будет продолжать это делать.

«Но мы не можем нести ответственность, если внутри Афганистана будут внутренние распри», — добавил он.

Фоном к этому интервью послужили более чем резкие высказывания главы Агентства Национальной Безопасности Афганистана Хамдуллы Мохиба. Мохиб регулярно обвиняет Пакистан и его разведывательное агентство в поддержке и руководстве мятежом талибов. В одном из своих выступлений в начале мая он в прямом смысле слова разразился нецензурной бранью в адрес руководства Пакистана.

В то время как министр иностранных дел Махмуд Куреши отметил, что Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад публично признал позитивную и конструктивную роль Пакистана в том, что талибы и афганцы сели за стол переговоров, Хамдулла Мохиб обвинил его в преследовании личных интересов во время переговоров.

Картина взаимных обвинений, отказа сотрудничать и площадной брани дает достаточно яркое представление о том, что ждет регион после ухода американских солдат. Единственная надежда на мир в Афганистане — это вмешательство в ситуацию Китая.

Первые в истории совместные военные учения Пакистана и Египта

В Каире состоялась церемония открытия первых в истории пакистано-египетских совместных учений по противовоздушной обороне «Небесная стража — 1» 2021 года.

По данным межведомственных связей с общественностью, двухнедельные совместные учения направлены на укрепление военного сотрудничества между двумя странами перед лицом существующих и возникающих угроз в области противовоздушной обороны.

«Учения будут сосредоточены на большей интеграции, синергии, интерактивности, сборе информации, принятии решений щупальцами противовоздушной обороны для выработки всеобъемлющего ответа на многочисленные враждебные воздушные угрозы в бою», — говорится в коммюнике.

Учения по противовоздушной обороне включают в себя подготовку по обеспечению безопасности воздушного пространства и жизненно важных активов, а также объединение концепций между участвующими элементами для обеспечения компетентного планирования и управления операциями.

The first air defense exercise between Pakistani and Egyptian forces is underway in #Egypt, #Pakistan’s military said on Friday evening. https://t.co/CIhIipdDEv — Arab News Pakistan (@arabnewspk) May 29, 2021

Связи между Пакистаном и Египтом основаны на общей вере и культуре, а также на сходстве взглядов по многим региональным и глобальным вопросам. Фундамент отношений заложил основатель Пакистана Мухаммад Али Джинна, который посетил Египет в 1946 году, еще до разделения Британской Индии.

Обе страны стратегически расположены на пересечении континентов, где они служат естественными коридорами для торговли и энергетики. Совместные военные учения знаменуют новый этап взаимодействия между Каиром и Исламабадом.

Эскалация нападений на журналистов

Сразу несколько международных правозащитных организаций заявили о серьезной озабоченности, которую вызвала недавняя серия нападений и растущее давление на журналистов, критикующих правительство Пакистана. Они призвали Исламабад провести оперативное, беспристрастное расследование инцидентов, а также отменить политику, которая защищает власти от критики.

Пакистанские журналисты уже давно сталкиваются с серьезными препятствиями на пути своей работы, включая притеснения, запугивания, нападения, произвольные аресты и задержания, похищения и смерти. По мере эскалации этих угроз пакистанские власти также все чаще оказывают давление на редакторов и владельцев средств массовой информации, чтобы они заставили замолчать голоса критиков.

В 2020 году Пакистан занял девятое место в ежегодном глобальном индексе безнаказанности Комитета по защите журналистов. Там значится по крайней мере 15 нераскрытых убийств журналистов с 2010 года.

Пока что власти Пакистана намерены реформировать систему контроля информационных служб. На этой неделе было опубликовано постановление Управления по развитию средств массовой информации 2021 года, которое упраздняет все существующие государственные структуры, касающиеся СМИ, и объединяет их в единый орган. Журналисты Пакистана протестуют и требуют отмены реформы, которую они называют «драконовской», однако не приходится рассчитывать на удовлетворение их требований.

1 Организация запрещена на территории РФ.