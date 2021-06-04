Курс валюты Перу упал накануне выборов

Лима, 4 июня. Финансовые рынки Перу пострадали из-за неопределенности предвыборной гонки и сильной поляризации общества. Об этом сообщает издание El Economista.

Накануне президентских выборов, которые состоятся 6 июня, курс перуанского соля упал на 6,98% по отношению к доллару. Кроме того, оборот валютной биржи Лимы резко сократился на 8,97% после достижения рекордных значений в феврале.

В воскресенье в Перу пройдет голосование, по итогам которого будет избран новый президент Андской страны. В выборах участвуют кандидат от крайне левой партии Peru Libre («Свободное Перу») Педро Кастильо и представитель ультраправой Fuerza Popular («Народная сила») Кейко Фухимори.

Prt Scr twitter.com / © Naldy Gomez via www.imago-images

46-летняя дочь диктатора Альберто Фухимори баллотируется в президенты в третий раз. Теперь она максимально приблизилась к победе. 51-летний сельский учитель Кастильо стремится кардинально поменять экономическую модель государства.

Несмотря на изначально явный перевес голосов в пользу кандидата от социалистов, за два дня до волеизъявления претенденты на пост президента Перу имеют практически равные шансы на победу. Согласно исследованию компании Ipsos, разница в поддержке конкурентов не превышает 2%.

Неопределенная обстановка, вызванная предвыборной гонкой, привела к колебаниям на финансовых рынках. До 24 февраля индексы на перуанских фондовых биржах увеличились на 11,42%, достигнув максимума в 23,199 пункта. Однако 28 апреля показатели упали до 19,021, сократившись на 18,01%. 3 июня индекс увеличился незначительно, на 1,42% до 21,118 пункта.

Заместитель директора экономического анализа в Black WallStreet Capital Амин Вера отметил, что нестабильность рынка вызвана неопределенностью касательно горнодобывающей промышленности, которая может претерпеть серьезные изменения в результате выборов.

Prt Scr twitter.com / @HectorAcurioJ

«Экономика Перу основана на горнодобывающей промышленности, особенно добыче полезных ископаемых и благородных металлов. Кастильо, независимо от левых, предлагает национализировать минеральные ресурсы страны или повысить налоги для горнодобывающих компаний. Его политика в области этой промышленности схожа с боливийской», — отметил Вера.

Он добавил, что колебания на финансовом рынке также связаны с повышением цен на сырьевые товары, что имеет благоприятное воздействие на экспорт полезных ископаемых.

Аналитики BBVA Research считают, что «следующая администрация Перу столкнется с необходимостью повысить уровень налоговых поступлений, чтобы стабилизировать государственный долг».