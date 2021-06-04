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04 июня 18:27
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новостей
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:22
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
18:00
США
Курс валюты Перу упал накануне выборов
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
18:00
Экономика
Отказ от доллара в ФНБ — сигнал Байдену перед встречей с Путиным
18:00
Латинская Америка
Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз
17:59
Латинская Америка
Аргентина получила 800 тысяч доз «Спутника V»
17:59
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Курс валюты Перу упал накануне выборов

США
Курс валюты Перу упал накануне выборов
Prt Scr twitter.com  /  @MV_Eng

Лима, 4 июня. Финансовые рынки Перу пострадали из-за неопределенности предвыборной гонки и сильной поляризации общества. Об этом сообщает издание El Economista.

Накануне президентских выборов, которые состоятся 6 июня, курс перуанского соля упал на 6,98% по отношению к доллару. Кроме того, оборот валютной биржи Лимы резко сократился на 8,97% после достижения рекордных значений в феврале.

В воскресенье в Перу пройдет голосование, по итогам которого будет избран новый президент Андской страны. В выборах участвуют кандидат от крайне левой партии Peru Libre («Свободное Перу») Педро Кастильо и представитель ультраправой Fuerza Popular («Народная сила») Кейко Фухимори.

Курс валюты Перу упал накануне выборов
Prt Scr twitter.com  / © Naldy Gomez via www.imago-images

46-летняя дочь диктатора Альберто Фухимори баллотируется в президенты в третий раз. Теперь она максимально приблизилась к победе. 51-летний сельский учитель Кастильо стремится кардинально поменять экономическую модель государства.

Несмотря на изначально явный перевес голосов в пользу кандидата от социалистов, за два дня до волеизъявления претенденты на пост президента Перу имеют практически равные шансы на победу. Согласно исследованию компании Ipsos, разница в поддержке конкурентов не превышает 2%.

Неопределенная обстановка, вызванная предвыборной гонкой, привела к колебаниям на финансовых рынках. До 24 февраля индексы на перуанских фондовых биржах увеличились на 11,42%, достигнув максимума в 23,199 пункта. Однако 28 апреля показатели упали до 19,021, сократившись на 18,01%. 3 июня индекс увеличился незначительно, на 1,42% до 21,118 пункта.

Заместитель директора экономического анализа в Black WallStreet Capital Амин Вера отметил, что нестабильность рынка вызвана неопределенностью касательно горнодобывающей промышленности, которая может претерпеть серьезные изменения в результате выборов.

Курс валюты Перу упал накануне выборов
Prt Scr twitter.com  / @HectorAcurioJ

«Экономика Перу основана на горнодобывающей промышленности, особенно добыче полезных ископаемых и благородных металлов. Кастильо, независимо от левых, предлагает национализировать минеральные ресурсы страны или повысить налоги для горнодобывающих компаний. Его политика в области этой промышленности схожа с боливийской», — отметил Вера.

Он добавил, что колебания на финансовом рынке также связаны с повышением цен на сырьевые товары, что имеет благоприятное воздействие на экспорт полезных ископаемых.

Аналитики BBVA Research считают, что «следующая администрация Перу столкнется с необходимостью повысить уровень налоговых поступлений, чтобы стабилизировать государственный долг».

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выборы перу фухимори кастильо
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