Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена

Санкт-Петербург, 4 июня. Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о наступлении хороших времен в России. Соответствующей информацией миллиардер поделился на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам предпринимателя, в настоящее время присутствуют определенная стабильность и достаточно предсказуемые условия. Кроме того, миллиардер прогнозирует, что в страну придут зарубежные инвестиционные вливания с осени, передает «Прайм».

«В России, я считаю хорошие времена уже настали. Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос, что называется, в нас», — добавил Дерипаска.

Принимая во внимание международную ситуацию, бизнесмен отметил, что обстановка меняется, есть видимые перспективы перехода к биполярному миру, в котором Китай займет «свое место». Олег Дерипаска ранее сообщил, что с инфляцией можно бороться за счет увеличения предложения отечественных товаров и услуг. Миллиардер считает, что денежно-кредитная политика Центробанка РФ должна измениться.