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04 июня 17:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:58
Общество
Путин заявил, что в России не будет принудительной вакцинации населения от COVID-19
16:58
Общество
Компанию «Почта России» ждут серьезные преобразования
16:57
Общество
Работница Пенсионного фонда в Дагестане за взятки оформила пенсии 32 гражданам
16:56
Политика
Путин сожалеет, что многие россияне игнорируют противоэпидемические меры
16:56
Шоу-бизнес
Буланова назвала Шнурова «профессиональным пиарщиком»
16:56
Общество
Поэтесса Заренкова рассказала, какие стихи написала про коронавирус
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
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Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена

Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
pixabay.com

Санкт-Петербург, 4 июня. Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о наступлении хороших времен в России. Соответствующей информацией миллиардер поделился на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам предпринимателя, в настоящее время присутствуют определенная стабильность и достаточно предсказуемые условия. Кроме того, миллиардер прогнозирует, что в страну придут зарубежные инвестиционные вливания с осени, передает «Прайм».

«В России, я считаю хорошие времена уже настали. Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос, что называется, в нас», — добавил Дерипаска.

Принимая во внимание международную ситуацию, бизнесмен отметил, что обстановка меняется, есть видимые перспективы перехода к биполярному миру, в котором Китай займет «свое место». Олег Дерипаска ранее сообщил, что с инфляцией можно бороться за счет увеличения предложения отечественных товаров и услуг. Миллиардер считает, что денежно-кредитная политика Центробанка РФ должна измениться.

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Все новости / Экономика / Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
россия дерипаска пмэф
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