Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»

Вена, 4 июня. Европейское агентство лекарственных средств примет положительное решение по вакцине от коронавируса «Спутник V», считает канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, если в Евросоюзе российский препарат одобрили раньше, темпы вакцинации в Австрии могли быть более высокими. Об этом Курц заявил в ходе своего онлайн-выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Австрийский канцлер также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за вклад в сферу вакцинации. Курц позитивно оценил представленность российской вакцины в более чем 60 странах.