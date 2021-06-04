Дзермант рассказал о неожиданной «награде» Протасевича за признание на ТВ

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 17:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:58
Общество
Путин заявил, что в России не будет принудительной вакцинации населения от COVID-19
16:58
Общество
Компанию «Почта России» ждут серьезные преобразования
16:57
Общество
Работница Пенсионного фонда в Дагестане за взятки оформила пенсии 32 гражданам
16:56
Политика
Путин сожалеет, что многие россияне игнорируют противоэпидемические меры
16:56
Шоу-бизнес
Буланова назвала Шнурова «профессиональным пиарщиком»
16:56
Общество
Поэтесса Заренкова рассказала, какие стихи написала про коронавирус
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
Все новости
04 июня 17:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:58
Общество
Путин заявил, что в России не будет принудительной вакцинации населения от COVID-19
16:58
Общество
Компанию «Почта России» ждут серьезные преобразования
16:57
Общество
Работница Пенсионного фонда в Дагестане за взятки оформила пенсии 32 гражданам
16:56
Политика
Путин сожалеет, что многие россияне игнорируют противоэпидемические меры
16:56
Шоу-бизнес
Буланова назвала Шнурова «профессиональным пиарщиком»
16:56
Общество
Поэтесса Заренкова рассказала, какие стихи написала про коронавирус
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
Все новости

Дзермант рассказал о неожиданной «награде» Протасевича за признание на ТВ

Политика
Дзермант рассказал о неожиданной «награде» Протасевича за признание на ТВ
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Минск, 4 июня. Полное признание блогера-экстремиста Романа Протасевича в эфире белорусского телевидения не должно влиять на его наказание, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант.

Раскаяние за содеянное, которое продемонстрировал Протасевич (сооснователь признанного экстремистским на территории Белоруссии Telegram-канала Nexta. — Прим. ред.) никак не должно отразиться на наказании, которое он должен понести. Платы за помощь в разгроме белорусской оппозиции и никаких неожиданных «наград» тоже не должно быть предусмотрено, заявил Дзермант в своем Telegram-канале.

«В конце он даже расплакался. Хочется верить, что его раскаяние искреннее. С христианской точки зрения он тоже может просить о прощении, но с точки зрения государства и общества он заслужил наказание. Надеюсь, суд назначит справедливое», — написал Дзермант.

Обратил белорусский политолог внимание и на имена координаторов беспорядков, которых в ходе интверью выдал Протасевич. В их число, помимо основателя проекта Nexta Степана Путило, входят журналист Франак Вячорка, блогер-урбанист Антон Мотолько и журналист заблокированного в Белоруссии сайта Tut.by, сотрудник центра Карнеги Антон Шрайбман.

«По словам Протасевича Артем Шрайбман - обозреватель Тутбая и Карнеги центра был одним из организаторов цветной революции в Беларуси. Не скажу, что удивлен, но британская агентура посыпалась знатно», — отметил Дзермант.

Также Дзермант подчеркнул, что благодаря выданной Протасевичем информации удалось распознать широкую агентурную сеть, направленную на «свержение Батьки». Помимо нарушения белорусского суверенитета, заговорщики провозгласили своей целью создание в проблем и для соседней России. Некоторые участники заговора работали в том числе из Украины.

«Кстати, там и одесские есть», — смеется Дзермант.

Признание Протасевича навело Дзерманта и на другие мысли. Политолог высказал предположение, что весь инцидент с самолетом ирландской компании Ryanair, в ходе которого Протасевич и был задержан, — провокация со стороны Запада. Запад повышает ставки перед встречей президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в Женеве, и в ход могут пойти любые инструменты, чтобы выставить Минск и Москву в невыгодном свете.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Дзермант рассказал о неожиданной «награде» Протасевича за признание на ТВ
россия белоруссия шпионаж разведка интервью революция Дзермант протасевич
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 53246 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 52492 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 51549 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 39662 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 36984 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru