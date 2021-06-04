Дзермант рассказал о неожиданной «награде» Протасевича за признание на ТВ

Минск, 4 июня. Полное признание блогера-экстремиста Романа Протасевича в эфире белорусского телевидения не должно влиять на его наказание, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант.

Раскаяние за содеянное, которое продемонстрировал Протасевич (сооснователь признанного экстремистским на территории Белоруссии Telegram-канала Nexta. — Прим. ред.) никак не должно отразиться на наказании, которое он должен понести. Платы за помощь в разгроме белорусской оппозиции и никаких неожиданных «наград» тоже не должно быть предусмотрено, заявил Дзермант в своем Telegram-канале.

«В конце он даже расплакался. Хочется верить, что его раскаяние искреннее. С христианской точки зрения он тоже может просить о прощении, но с точки зрения государства и общества он заслужил наказание. Надеюсь, суд назначит справедливое», — написал Дзермант.

Обратил белорусский политолог внимание и на имена координаторов беспорядков, которых в ходе интверью выдал Протасевич. В их число, помимо основателя проекта Nexta Степана Путило, входят журналист Франак Вячорка, блогер-урбанист Антон Мотолько и журналист заблокированного в Белоруссии сайта Tut.by, сотрудник центра Карнеги Антон Шрайбман.

«По словам Протасевича Артем Шрайбман - обозреватель Тутбая и Карнеги центра был одним из организаторов цветной революции в Беларуси. Не скажу, что удивлен, но британская агентура посыпалась знатно», — отметил Дзермант.

Также Дзермант подчеркнул, что благодаря выданной Протасевичем информации удалось распознать широкую агентурную сеть, направленную на «свержение Батьки». Помимо нарушения белорусского суверенитета, заговорщики провозгласили своей целью создание в проблем и для соседней России. Некоторые участники заговора работали в том числе из Украины.

«Кстати, там и одесские есть», — смеется Дзермант.

Признание Протасевича навело Дзерманта и на другие мысли. Политолог высказал предположение, что весь инцидент с самолетом ирландской компании Ryanair, в ходе которого Протасевич и был задержан, — провокация со стороны Запада. Запад повышает ставки перед встречей президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в Женеве, и в ход могут пойти любые инструменты, чтобы выставить Минск и Москву в невыгодном свете.