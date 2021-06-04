«Слово против слова»: нужно ли запрещать гражданам России владеть оружием

Нужны ли дополнительные ограничения для граждан России в части покупки, хранения, транспортировки оружия и его использования, или уже существующих ограничений вполне достаточно? Станет ли общество более безопасным, если каждый из нас сможет дать вооруженный отпор преступникам, или же наоборот — нас ждет неконтролируемый разгул преступности? Все эти вопросы, естественно, требуют ответа. Чтобы разрешить ситуацию, на площадке Медиацентра «Патриот» прошли дебаты в рамках проекта «Слово против слова».

В студии присутствовали главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин. Именно между ними произошла словесная баталия, которая была не по-летнему жаркой. Заметим, что Чебыкин выступает за серьезное ограничение в части, касающейся гражданского оружия, а Дегтярев занимает противоположную точку зрения.

После трагедий в Керчи и Казани некоторые депутаты Государственной думы предложили запретить компьютерные игры, которые в народе называют «стрелялками», поскольку они ломают психику детей. Константин Чебыкин считает, что по ряду компьютерных игр должно быть заключение психолога и профессионального сообщества.

«Сегодня у нас есть такие игры, в которые играть нельзя, поскольку они просто рушат психику. У некоторых детей случаются из-за них психические срывы. Это действительно так», — рассказал народный избранник.

Прокомментировал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и новость о том, что в Госдуме разработали закон, в котором охранять школы предложили сотрудникам Росгвардии. Константин Чебыкин считает, что необходимо взять под охрану все учебные заведения страны.

«Нужно услышать их мнение, готовы ли они взять под охрану все школы Российской Федерации. Но я всячески поддерживаю то, что необходимо взять под охрану все учебные заведения страны. У нас на сегодняшний день получается, что в разных регионах разный подход к этому вопросу. Если где-то охрана субсидируется из городского и регионального бюджета, то в других регионах такого нет. Профессиональное сообщество должно оценить, насколько Росгвардия готова взять под охрану образовательные учреждения», — сообщил он.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

13 мая глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст, при котором разрешено покупать гражданское оружие, с 18 лет до 21 года. По словам, Константина Чебыкина, это хорошее предложение, поскольку в 21 год человек становится более осознанным.

«Хорошее предложение. Человек, который получает лицензию, должен обладать базовыми знаниями. Вы не забывайте, что большой процент граждан, которые подлежат призыву, получат в армии эти навыки. Есть также люди, которые занимаются спортом, охотой. Я считаю, что вполне реально повысить возраст, при котором разрешено покупать гражданское оружие, с 18 лет до 21 года. Поскольку в 21 год человек более осознанный, поэтому более ответственно подойдет к делу», — подытожил депутат.

Джин выпущен из бутылки

С 5 до 15 лет должен был вырасти срок действия разрешения на ношение и хранение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия. Такой законопроект в 2020 году прошел первое чтение в Госдуме. Законопроект должен был значительно облегчить жизнь охотникам (особенно тем, кто живет в глубинке) и представителям коренных и малочисленных народов Севера. Но, скорее всего, в связи с трагедией в Казани законопроект будет пересмотрен. Главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев заявил, что продление срока лицензии на владение оружием — хорошая идея, но последние обстоятельства показывают, что необходимо проводить периодические проверки.

«Обстоятельства всегда обновляются, часто трагически по нашей теме, к сожалению. Мне кажется, была затронута тема кнута и пряника. Продление срока действия лицензии на владение оружием — хорошая идея. Но с учетом того, что мы все меняемся в процессе жизни, возможно, в этот период логично было бы включить некие периодические проверки без необходимости переоформлять лицензию. При прохождении проверки лицензия должна оставаться действительно, но в случае возникновения проблем наркологического и психического характера лицензия должна быть приостановлена или обнулена», — указал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Выказался участник дебатов и по поводу травматического оружия, которое является более доступным и часто используемым. По его словам, «джин уже выпущен из бутылки», поэтому запретить продажу травматического оружия уже не получится.

«Джин выпущен из бутылки, поэтому, наверное, запретить не получится, а вот ужесточить ответственность за неправомерное применение такого оружия, наверное, да», — резюмировал эксперт.

В ходе дебатов каждый из оппонентов отстаивал свою позицию, приводя весомые аргументы. Читателям ФАН путем онлайн-голосования предстоит решить, кто из них был более убедительным. Для этого к статье прикреплен опрос с именами оппонентов. Голосование продлится до 10 июня включительно. А уже 11 июня будут подведены итоги.