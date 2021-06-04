Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert

Вкусы на музыку с каждым годом меняются, на передовую отечественной эстрады выходят все новые и новые молодые исполнители. Но что же думают о творчестве новых звезд маститые артисты? Певица, заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова на встрече в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» высказалась о творчестве певицы Юлии Зиверт — Zivert.

По мнению российской исполнительницы, музыкальная индустрия претерпела значительные изменения. Однако мода на произведения 80-х и 90-х годов все же сохраняется.

«По моим наблюдениям, сейчас такая тенденция, к сожалению, мелодичность уходит или как-то временно отошла на второй план. Но также, мне кажется, сейчас очень популярны камбэки 90-х, 80-х, потому что там действительно были песни, музыка, которые можно перепевать, на них можно делать какие-то каверы красивые», — говорит Татьяна Буланова.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Среди всего нынешнего обилия современных поп-звезд певица отметила Юлю Зиверт, которая еще в 2018 году «взорвала» музыкальные топ-чарты треками «Life» и «Сияй». А вот популярные среди молодежи артистки Клава Кока и Валя Карнавал особо ничем и не запомнились.

«Мне очень нравится Zivert. Быть может, даже не как исполнитель и певица, скорее музыка, аранжировка, звучание ее песен. Я с удовольствием слушаю. Когда еду в такси, и она играет по радио, меня это не напрягает, не хочется переключить. У Клавы Коки слышала одну какую-то песню, Валю Карнавал не слышала вообще», — заключила заслуженная артистка.

Активная творческая деятельность Татьяны Булановой началась в 90-е годы и продолжается до сих пор. В ее репертуар входят песни как собственного сочинения, так и произведения известных композиторов и поэтов. Однако в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» знаменитость призналась, что за всю свою карьеру не получила ни копейки от Российского авторского общества.