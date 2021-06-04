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04 июня 23:00
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новостей
22:52
Общество
Путин назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП
22:51
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
22:48
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
22:28
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
22:26
Общество
Праздник русского языка и поэзии: как пройдет Пушкинский день в России в 2021 году
22:18
Политика
НАТО поднимет тему отношений с Москвой на предстоящем саммите
22:15
Политика
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»
22:11
Общество
Худеем правильно и эффективно на интервальном голодании: советы эксперта
22:03
Экономика
Глава МЭР Решетников заявил о росте ВВП в России в апреле
22:00
ЦАР
Премьер-министр ЦАР поблагодарил РФ за помощь в обеспечении безопасности в республике
22:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert
21:48
Политика
Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крыму
21:48
ЦАР
Премьер-министр ЦАР ожидает подписания соглашений с российскими компаниями после ПМЭФ
21:47
Общество
Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021
21:47
Политика
Путин и Фернандес сообщили о старте производства «Спутника V» в Аргентине
21:45
Общество
Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта
21:44
Общество
Надежный помощник: как выбрать бензопилу для дома и дачи
21:42
ЦАР
Власти ЦАР призывают Чад прекратить обострять ситуацию на границе двух республик
21:38
Общество
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Африка
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Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert

Шоу-бизнес
Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert
instagram.com  /  @buslya

Вкусы на музыку с каждым годом меняются, на передовую отечественной эстрады выходят все новые и новые молодые исполнители. Но что же думают о творчестве новых звезд маститые артисты? Певица, заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова на встрече в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» высказалась о творчестве певицы Юлии ЗивертZivert.

По мнению российской исполнительницы, музыкальная индустрия претерпела значительные изменения. Однако мода на произведения 80-х и 90-х годов все же сохраняется.

«По моим наблюдениям, сейчас такая тенденция, к сожалению, мелодичность уходит или как-то временно отошла на второй план. Но также, мне кажется, сейчас очень популярны камбэки 90-х, 80-х, потому что там действительно были песни, музыка, которые можно перепевать, на них можно делать какие-то каверы красивые», — говорит Татьяна Буланова.

Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

Среди всего нынешнего обилия современных поп-звезд певица отметила Юлю Зиверт, которая еще в 2018 году «взорвала» музыкальные топ-чарты треками «Life» и «Сияй». А вот популярные среди молодежи артистки Клава Кока и Валя Карнавал особо ничем и не запомнились.

«Мне очень нравится Zivert. Быть может, даже не как исполнитель и певица, скорее музыка, аранжировка, звучание ее песен. Я с удовольствием слушаю. Когда еду в такси, и она играет по радио, меня это не напрягает, не хочется переключить. У Клавы Коки слышала одну какую-то песню, Валю Карнавал не слышала вообще», — заключила заслуженная артистка.

Активная творческая деятельность Татьяны Булановой началась в 90-е годы и продолжается до сих пор. В ее репертуар входят песни как собственного сочинения, так и произведения известных композиторов и поэтов. Однако в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» знаменитость призналась, что за всю свою карьеру не получила ни копейки от Российского авторского общества.

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Все новости / Шоу-бизнес / Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert
буланова шоу-бизнес пресс-центр патриот zivert зиверт
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