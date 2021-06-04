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04 июня 17:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:58
Общество
Путин заявил, что в России не будет принудительной вакцинации населения от COVID-19
16:58
Общество
Компанию «Почта России» ждут серьезные преобразования
16:57
Общество
Работница Пенсионного фонда в Дагестане за взятки оформила пенсии 32 гражданам
16:56
Политика
Путин сожалеет, что многие россияне игнорируют противоэпидемические меры
16:56
Шоу-бизнес
Буланова назвала Шнурова «профессиональным пиарщиком»
16:56
Общество
Поэтесса Заренкова рассказала, какие стихи написала про коронавирус
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
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Захарова во второй раз попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Политика
Захарова во второй раз попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Санкт-Петербург, 4 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова снова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.

Дипломату предоставили возможность проявить себя на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Официальный представитель МИД уже второй раз самостоятельно отредактировали и выпустила на ленты РИА Новости сообщение. Оно содержало информацию о росте зарубежных кибератак перед сентябрьскими выборами в Госдуму.

Ранее Захарова рассказала о поддержке Вашингтоном деструктивной повестки в Поднебесной. Госдеп не уважает труд простых китайцев, а выражает поддержку дестабилизирующему курсу, добавила дипломат.

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Все новости / Политика / Захарова во второй раз попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
захарова пмэф редактор
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