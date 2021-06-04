Захарова во второй раз попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Санкт-Петербург, 4 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова снова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.

Дипломату предоставили возможность проявить себя на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Официальный представитель МИД уже второй раз самостоятельно отредактировали и выпустила на ленты РИА Новости сообщение. Оно содержало информацию о росте зарубежных кибератак перед сентябрьскими выборами в Госдуму.

Ранее Захарова рассказала о поддержке Вашингтоном деструктивной повестки в Поднебесной. Госдеп не уважает труд простых китайцев, а выражает поддержку дестабилизирующему курсу, добавила дипломат.