ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии

Женева, 4 июня. ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Республики Беларусь. Об этом в пятницу сообщили в Европейском парламенте.

Рейсы белорусских авиаперевозчиков над территориями стран Евросоюза теперь будут недоступны, следует из заявления. Как передает ТАСС, посадка самолетов Белоруссии в аэропортах ЕС также запрещена.

Действия Евросоюза по запрету полетов над территорией Белоруссии подверглись критике со стороны венгерской авиакомпании. Как сообщалось ранее, заявление сделал глава Wizz Air Йожеф Варади.