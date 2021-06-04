Американские ученые обнаружили следы массового вымирания акул 19 миллионов лет назад

Вашингтон, 4 июня. Исследователи из Йельского университета и Атлантического колледжа в США выявили массовое вымирание акул в эпоху миоцена.

Специалисты отмечают, что акулы появились на Земле более 400 млн лет назад. Однако 19 млн лет назад в результате событий, которые неизвестны науке, количество видов и особей всего за 100 тысяч лет сократилось на 90%. Эксперты отмечают, что никаких глобальных катастроф на Земле в этот период не наблюдалось.

Ученые подчеркивают, что остальных обитателей океана этот катаклизм не затронул. Они фиксируют, что именно это событие стало причиной для наступления эпохи костных рыб, морских птиц и некоторых китообразных.

Исследователи надеются, что дальнейшее подробное изучение этого пришествия даст ответы на события, которые происходят сейчас. Они подчеркнули, что за последние 50 лет исчезло 70% океанических акул.

Ранее сообщалось, что неизвестный науке вид беззубых динозавров обнаружили в Монголии. Особенность разновидности заключается в том, что у этих динозавров было по два пальца на каждом предплечье.