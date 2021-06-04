Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году

Санкт-Петербург, 4 июня. Россия в этом году будет обладать профицитным бюджетом, заявил президент РФ Владимир Путин.

На данный момент золотовалютные резервы оцениваются в более чем 600 миллиардов долларов. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ранее российский лидер в рамках ПМЭФ предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год. По словам Путина, программа носила антикризисный характер, однако резко обрывать ее нельзя.