Президент РФ назвал актуальные проблемы отечественной экономики

Санкт-Петербург, 4 июня. Наиболее актуальные проблемы во внутренней экономике выделил президент России Владимир Путин.

Глава российского государства рассказал в рамках международного экономического форума в Петербурге о том, что в России сейчас есть несколько трудностей в экономике. Об этом пишет ТАСС.

Среди ключевых президент выделил ослабший рынок труда, а также инфляцию. Владимир Путин отметил, что неплохим вариантом развития событий может стать снижение инфляции до уровня менее 5% к концу текущего года.

Ранее в ходе мероприятия Путин рассказал об успехах в строительстве «Северного потока — 2», о реализации ипотечной программы в России, а также о вакцине «Спутник V».