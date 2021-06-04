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04 июня 16:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:58
Общество
Путин заявил, что в России не будет принудительной вакцинации населения от COVID-19
16:58
Общество
Компанию «Почта России» ждут серьезные преобразования
16:57
Общество
Работница Пенсионного фонда в Дагестане за взятки оформила пенсии 32 гражданам
16:56
Политика
Путин сожалеет, что многие россияне игнорируют противоэпидемические меры
16:56
Шоу-бизнес
Буланова назвала Шнурова «профессиональным пиарщиком»
16:56
Общество
Поэтесса Заренкова рассказала, какие стихи написала про коронавирус
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
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МиГ-31 ВКС РФ был поднят в небо для перехвата самолета ВВС США над Баренцевым морем

Армия
МиГ-31 ВКС РФ был поднят в небо для перехвата самолета ВВС США над Баренцевым морем
mil.ru

Североморск, 4 июня. Экипаж российского истребителя МиГ-31 направился в небо для сопровождения самолета базовой патрульной авиации Военно-воздушных сил США над Баренцевым морем.

Инцидент произошел 4 июня, сообщила пресс-служба Северного флота РФ. Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближающийся объект к государственной границе страны.

Для опознавания цели и ее перехвата в небо был поднят МиГ-31 ВКС РФ. Военнослужащие идентифицировали цель как американский самолет Р-8А «Посейдон». Экипаж российского истребителя сопроводил авиацию ВВС США, в результате чего нарушение госграниц РФ не было допущено.

Ранее сообщалось, что американцы назвали МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО. По их мнению, эти истребители идеально подходят для перехвата нарушителей.

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Все новости / Армия / МиГ-31 ВКС РФ был поднят в небо для перехвата самолета ВВС США над Баренцевым морем
перехват ввс сша миг-31
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