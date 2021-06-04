МиГ-31 ВКС РФ был поднят в небо для перехвата самолета ВВС США над Баренцевым морем

Североморск, 4 июня. Экипаж российского истребителя МиГ-31 направился в небо для сопровождения самолета базовой патрульной авиации Военно-воздушных сил США над Баренцевым морем.

Инцидент произошел 4 июня, сообщила пресс-служба Северного флота РФ. Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближающийся объект к государственной границе страны.

Для опознавания цели и ее перехвата в небо был поднят МиГ-31 ВКС РФ. Военнослужащие идентифицировали цель как американский самолет Р-8А «Посейдон». Экипаж российского истребителя сопроводил авиацию ВВС США, в результате чего нарушение госграниц РФ не было допущено.

Ранее сообщалось, что американцы назвали МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО. По их мнению, эти истребители идеально подходят для перехвата нарушителей.