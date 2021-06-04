Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель

Лондон, 4 июня. Котировки североморского нефтяного сорта Brent впервые с мая 2019 года превысили 72 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 16:25 августовские фьючерсы на Brent торгуются по 72,14 доллара за бочку. За день эталонный сорт подорожал на 1,16%. Стоимость июльских фьючерсов WTI в то же время растет на 1,28%, до 69,69 доллара за баррель.

Биржевой курс доллара ранее опустился ниже 73 рублей. В последний раз американская валюта торговалась ниже этой отметки 7 мая. Евро подешевел на 19,5 копейки, до 88,65 рубля.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак озвучил условие повышения нефтяных цен. По его словам, стоимость черного золота может достигнуть 200 долларов за бочку.