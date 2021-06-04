Во Владимирской области продолжается акция помощи в фельдшерско-акушерских пунктах

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 16:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:58
Общество
Путин заявил, что в России не будет принудительной вакцинации населения от COVID-19
16:58
Общество
Компанию «Почта России» ждут серьезные преобразования
16:57
Общество
Работница Пенсионного фонда в Дагестане за взятки оформила пенсии 32 гражданам
16:56
Политика
Путин сожалеет, что многие россияне игнорируют противоэпидемические меры
16:56
Шоу-бизнес
Буланова назвала Шнурова «профессиональным пиарщиком»
16:56
Общество
Поэтесса Заренкова рассказала, какие стихи написала про коронавирус
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
Все новости
04 июня 16:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:58
Общество
Путин заявил, что в России не будет принудительной вакцинации населения от COVID-19
16:58
Общество
Компанию «Почта России» ждут серьезные преобразования
16:57
Общество
Работница Пенсионного фонда в Дагестане за взятки оформила пенсии 32 гражданам
16:56
Политика
Путин сожалеет, что многие россияне игнорируют противоэпидемические меры
16:56
Шоу-бизнес
Буланова назвала Шнурова «профессиональным пиарщиком»
16:56
Общество
Поэтесса Заренкова рассказала, какие стихи написала про коронавирус
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
Все новости

Во Владимирской области продолжается акция помощи в фельдшерско-акушерских пунктах

  /   Обновлено: 04 июня 2021 16:27
Общество
Во Владимирской области продолжается акция помощи в фельдшерско-акушерских пунктах
avo.ru  /  Администрация Владимирской области

Владимир, 4 июня. Всероссийская акция «#ДоброВСело», направленная на оказание волонтерской помощи в фельдшерско-акушерских пунктах, проходит во Владимирской области уже второй раз.

В рамках проекта учащиеся Владимирского базового медицинского колледжа посещают села, где в их помощи нуждаются местные фельдшерско-акушерские пункты. Так, 28 мая добровольцы-медики побывали в Сновицах, а 3 июня посетили Суходол в Суздальском районе. До конца месяца планируется еще ряд поездок в село Туртино, Заречное и деревню Зелени, передают «Владимирские ведомости».

Волонтеры прибрались на прилегающей территории, а также внутри помещений медпунктов. Кроме того, студенты измерили местным жителям артериальное давление и уровень сахара в крови, помогли установить индекс массы тела и составили рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Студенты из Амурской области тем временем вступили в ряды волонтеров-поисковиков. Они помогут в поисках без вести пропавших людей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Во Владимирской области продолжается акция помощи в фельдшерско-акушерских пунктах
акция помощь хорошие новости россии
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 53246 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 52492 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 51549 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 39662 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 36984 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru