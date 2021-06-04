Во Владимирской области продолжается акция помощи в фельдшерско-акушерских пунктах

Владимир, 4 июня. Всероссийская акция «#ДоброВСело», направленная на оказание волонтерской помощи в фельдшерско-акушерских пунктах, проходит во Владимирской области уже второй раз.

В рамках проекта учащиеся Владимирского базового медицинского колледжа посещают села, где в их помощи нуждаются местные фельдшерско-акушерские пункты. Так, 28 мая добровольцы-медики побывали в Сновицах, а 3 июня посетили Суходол в Суздальском районе. До конца месяца планируется еще ряд поездок в село Туртино, Заречное и деревню Зелени, передают «Владимирские ведомости».

Волонтеры прибрались на прилегающей территории, а также внутри помещений медпунктов. Кроме того, студенты измерили местным жителям артериальное давление и уровень сахара в крови, помогли установить индекс массы тела и составили рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Студенты из Амурской области тем временем вступили в ряды волонтеров-поисковиков. Они помогут в поисках без вести пропавших людей.