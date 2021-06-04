Бали может открыться для иностранных туристов уже в июле этого года

Джакарта, 4 июня. Иностранные туристы смогут вновь посещать Бали после длительного перерыва уже летом текущего года. На это рассчитывают власти Индонезии.

Президент Индонезии Джоко Видодо ранее заявил о планах вновь открыть границы островного государства в июле 2021 года. По его словам, Бали, Батам и Бинтан, станут «локомотивными» регионами для запуска туризма.

Правительство уже провело масштабную вакцинацию населения в рамках подготовки к приему зарубежных гостей. Прививки получили, в том числе, и работники сферы туризма, пишет «Турпром».

Ранее отдохнувшая на Бали россиянка выяснила, как местные жители относятся к русским туристам. Девушка пообщалась с горничной по имени Маде, которая работает на вилле экспатов из РФ.