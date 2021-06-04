Путин не исключил привлечения инвесторов из недружественных стран

Санкт-Петербург, 4 июня. Инвестиции из недружественных государств можно привлекать через те компании, которые не считают Россию врагом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Президент не исключил привлечение инвесторов из недружественных стран. Речь идет о США и Чехии.

Чешские интернет-пользователи ранее встали на сторону Москвы в дипломатическом скандале с Прагой. В Сети напомнили, что страны не являются врагами.