Чебыкин подчеркнул важность освоения заброшенных территорий на примере «Горской»

Санкт-Петербург, 4 июня. Депутат ЗакСа Константин Чебыкин рассказал о пользе от реализации проекта «Горская» на берегу Финского залива. Политик назвал плюсы облагораживания заброшенной территории.

Соглашение между администрацией города и компанией «Мегалайн» о развитии территории было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Чебыкин отметил, что облагораживание заброшенных промзон важно не только для внешнего облика города, но и для его бюджета.

«Заброшенные территории очень важно развивать. Это касается не только облика города, но вопроса о том, какую пользу несут эти простаивающие площади. Ведь никакие налоги на землю не платятся», — подчеркнул политик в интервью изданию «Слово и Дело».

Депутат подчеркнул важность развития таких проектов, ведь на месте «Горской» будет не просто завод, а отдельная зона развития. Он считает, что облагороженная территория у Финского залива будет интересна не только жителям, но и гостям города. Кроме того, новый проект может стать отправной точкой в развитии территорий.

«После этого будет развитие и других территорий города», — отметил Чебыкин.

С мнением депутата согласен и глава телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. Он отметил, что реализация реновации бывшей промзоны «Горская» удивит иностранных гостей города.