Путин призвал Киев направить предназначенные для армии средства на улучшение жизни людей

Москва, 4 июня. Украине необходимо направлять деньги не на содержание своей армии, а на улучшение жизни граждан страны, считает российский лидер Владимир Путин.

Президент России отметил, что Киев выделяет средства на содержание ВСУ, после чего направляет армию в Донбасс. Об этом российский лидер заявил в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что Киев регулярно просит западные страны оказать Украине военную помощь. Однако далеко не все государства проявляют готовность снабжать ВСУ новым вооружением, которое может быть применено в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.