Путин призвал Киев направить предназначенные для армии средства на улучшение жизни людей

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 16:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:56
Общество
Путин заявил, что в России не будет принудительной вакцинации населения от COVID-19
16:56
Политика
Путин сожалеет, что многие россияне игнорируют противоэпидемические меры
16:56
Шоу-бизнес
Буланова назвала Шнурова «профессиональным пиарщиком»
16:56
Общество
Поэтесса Заренкова рассказала, какие стихи написала про коронавирус
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
16:44
Происшествия
Жители острова Русский остались без электроэнергии
16:42
Общество
Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
Все новости
04 июня 16:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:56
Общество
Путин заявил, что в России не будет принудительной вакцинации населения от COVID-19
16:56
Политика
Путин сожалеет, что многие россияне игнорируют противоэпидемические меры
16:56
Шоу-бизнес
Буланова назвала Шнурова «профессиональным пиарщиком»
16:56
Общество
Поэтесса Заренкова рассказала, какие стихи написала про коронавирус
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
16:44
Происшествия
Жители острова Русский остались без электроэнергии
16:42
Общество
Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
Все новости

Путин призвал Киев направить предназначенные для армии средства на улучшение жизни людей

Политика
Путин призвал Киев направить предназначенные для армии средства на улучшение жизни людей
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 4 июня. Украине необходимо направлять деньги не на содержание своей армии, а на улучшение жизни граждан страны, считает российский лидер Владимир Путин.

Президент России отметил, что Киев выделяет средства на содержание ВСУ, после чего направляет армию в Донбасс. Об этом российский лидер заявил в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что Киев регулярно просит западные страны оказать Украине военную помощь. Однако далеко не все государства проявляют готовность снабжать ВСУ новым вооружением, которое может быть применено в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин призвал Киев направить предназначенные для армии средства на улучшение жизни людей
путин донбасс пмэф
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 53246 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 52492 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 51549 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 39662 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 36984 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru