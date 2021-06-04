Авиакомпании «Белавиа» разрешили выполнять рейсы в Шереметьево

Москва, 4 июня. Белорусская авиакомпания «Белавиа» получила одобрение на осуществление рейсов в московский аэропорт Шереметьево.

С 10 июня авиаперевозчик начнет выполнять перелеты пять раз в неделю. Рейсы будут производиться по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Кроме того, «Белавиа» увеличит частоту полетов в Турцию и Грузию, в частности в Стамбул, Батуми и Тбилиси.

В авиакомпании ранее заявили, что открывать авиасообщение с Крымом не планируют. Однако решение в будущем может измениться.