Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения

Париж, 4 июня. Российская теннисистка Яна Сизикова прокомментировала выдвинутые против нее обвинения во Франции. Спортсменка считает подобные заявления клеветой.

Она полностью отвергает обвинения в спортивной коррупции. По словам представителя, ее могут отпустить лишь вечером 5 июня. При этом остается неизвестным, сможет ли россиянка покинуть страну. Если Сизикову признают виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в полмиллиона евро, сообщает ТАСС.

Россиянку подозревают в «умышленном проигрыше» во время игры в рамках турнира «Ролан Гаррос». Никаких подробностей о полицейских мероприятиях в адрес задержанной не сообщается.

Федерация тенниса Франции во время общения с прессой не стала комментировать ситуацию с задержанием Сизиковой. Представитель организации отметил, что не имеет права разглашать информацию в период расследования.