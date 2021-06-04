В ПФР пояснили сроки обращения за назначением пенсии

Москва, 4 июня. Пенсионный фонд РФ дал пояснения по срокам обращения для начисления пенсии россиянам, достигшим необходимого возраста.

Заявление на назначение пенсии необходимо подать за месяц до наступления пенсионного возраста, рассказали в ПФ по Москве и Подмосковью. Специалисты фонда уточнили, что передать сведения в ПФ лучше заранее, чтобы сотрудники могли провести предварительную работу. В фонд можно обратиться за два года до начала выплаты пенсии.

Заблаговременное обращение даст специалистам время для подтверждения данных, уточнения недостающей информации. Для этого они отправляют запросы в различные инстанции.

«Специалисты ПФР направят запросы в организации, архивные учреждения для подтверждения периодов работы, продолжительности страхового стажа, размера заработка», — сообщили в фонде.

Это позволит начислить пенсию в максимально короткие сроки, когда придет время. От подачи заявления до начисления пенсии пройдет всего десять дней, пояснили в ПФ.

Министерство труда РФ анонсировало создание «пенсионного калькулятора», который поможет самозанятым высчитывать размер пенсии. Интернет-сервис будет готов к работе к концу июня, заявил глава Минтруда Антон Котяков.