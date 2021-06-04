Владимир Путин раскрыл сроки достройки «Северного потока — 2»

Санкт-Петербург, 4 июня. Строительство второй нити «Северного потока — 2» может завершиться в течение 1,5–2 месяцев, заявил президент России Владимир Путин.

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием главы государства стартовало 4 июня в 14:00 по московскому времени. Отмечается, что «СП-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода.

Их общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Ранее Владимир Путин уже сообщил об окончании прокладки первой нитки.

Сценарий остановки проекта «Северный поток — 2» стал бы наказанием для Европы. Такое мнение в ходе ПМЭФ выразил председатель совета директоров Mangold Consulting GmbH Клаус Мангольд.