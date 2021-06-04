Путин заявил об угрозе доллару как мировой валюте

Санкт-Петербург, 4 июня. Действия властей США наносят ущерб доллару как мировой резервной валюте, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Российский лидер подчеркнул, что в международных расчетах необходима множественность резервных валют. По словам президента, это будет гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики.

«Мы над этим думаем», — добавил глава государства.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов анонсировал полный отказ от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он уточнил, что в течение месяца доля американской валюты в средствах ФНБ должна сократиться до нуля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал главу Минфина. Он напомнил, что доллар зачастую используется как инструмент политического давления.