Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз

Панама, 4 июня. Панама переживает миграционный кризис из-за пятикратного увеличения количества переселенцев, которые направляются в США через густые джунгли страны. Об этом заявила министр иностранных дел Панамы Эрика Мойнес.

Число мигрантов-выходцев из таких далеких государств, как Сенегал и Нигерия, начало резко увеличиваться с апреля 2021 года, что привело к зарождению миграционного кризиса в стране.

Fivefold surge in migrants en route to US overwhelms Panama https://t.co/CEcTOqGECv — The Boston Globe (@BostonGlobe) June 4, 2021

«Ситуация с мигрантами сильно ухудшилась, — отметила Мойнес в интервью американскому изданию Bloomberg. — Мы снабжаем их едой, размещаем в лагерях, где проводятся тесты на СOVID-19 и проверка биометрических данных. Это все не вызывает трудностей, когда число мигрантов управляемое. Однако если их количество резко растет, то это становится большой проблемой».

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В апреле миграционная служба Панамы сообщила о въезде в страну 5,8 тыс. иностранных граждан без документов из Колумбии. Таким образом, количество беженцев увеличилось на 477% по сравнению с январем. Большая часть из них приезжает из Кубы и Гаити, однако многие также являются гражданами Бангладеш, Узбекистана и других далеких государств.

Поток мигрантов начал расти вследствие пандемии, усугубившей ситуацию с безработицей и бедностью в развивающихся странах. Иностранцы сначала летят в государства Южной Америки с наиболее облегченными процедурами получения виз, а затем направляются на север, из Колумбии в Панаму через опасную неосвоенную территорию, известную как Дарьенский пробел.

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Мойнес заявила, что она намерена провести переговоры с правительствами южноамериканских стран, чтобы помочь с контролем потока беженцев или хотя бы с вакцинацией.

Министр добавила, что данную ситуацию намного проще разрешить, чем более серьезную проблему миграции в США из так называемого «Северного треугольника», в который входят Гондурас, Гватемала и Сальвадор.

Пандемия в Панаме

Латинская Америка стала одним из регионов, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса, как из-за смертности, так и с точки зрения экономических последствий.

Панама сильно отстала от других государств в проведении прививочной кампании, однако Мойнес утверждает, что власти намерены организовать массовую вакцинацию в третьем триместре 2021 года, чтобы достичь коллективного иммунитета к сентябрю.

Правительство президента Лаурентино Кортисо сейчас предоставляет возможность привиться пожилому населению и лицам в группе риска. Массовая вакцинация начнется в июле.

В отличие от остальных стран Латинской Америки, которые закупили препараты из разных государств, власти Панамы сделали ставку на лекарство от Pfizer/BioNTech. Мойнес выразила надежду, что вакцина будет доставлена вовремя, учитывая отсутствие других вариантов.