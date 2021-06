Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз

Панама, 4 июня. Панама переживает миграционный кризис из-за пятикратного увеличения количества переселенцев, которые направляются в США через густые джунгли страны. Об этом заявила министр иностранных дел Панамы Эрика Мойнес.

Число мигрантов-выходцев из таких далеких государств, как Сенегал и Нигерия, начало резко увеличиваться с апреля 2021 года, что привело к зарождению миграционного кризиса в стране.

