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04 июня 18:27
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18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:22
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
18:00
США
Курс валюты Перу упал накануне выборов
18:00
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18:00
Экономика
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Латинская Америка
Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз
17:59
Латинская Америка
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Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз

Латинская Америка
Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз
Global Look Press  /  © Stringer

Панама, 4 июня. Панама переживает миграционный кризис из-за пятикратного увеличения количества переселенцев, которые направляются в США через густые джунгли страны. Об этом заявила министр иностранных дел Панамы Эрика Мойнес.

Число мигрантов-выходцев из таких далеких государств, как Сенегал и Нигерия, начало резко увеличиваться с апреля 2021 года, что привело к зарождению миграционного кризиса в стране.

«Ситуация с мигрантами сильно ухудшилась, — отметила Мойнес в интервью американскому изданию Bloomberg. — Мы снабжаем их едой, размещаем в лагерях, где проводятся тесты на СOVID-19 и проверка биометрических данных. Это все не вызывает трудностей, когда число мигрантов управляемое. Однако если их количество резко растет, то это становится большой проблемой».

Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз
Global Look Press  / © Lena Klimkeit

В апреле миграционная служба Панамы сообщила о въезде в страну 5,8 тыс. иностранных граждан без документов из Колумбии. Таким образом, количество беженцев увеличилось на 477% по сравнению с январем. Большая часть из них приезжает из Кубы и Гаити, однако многие также являются гражданами Бангладеш, Узбекистана и других далеких государств.

Поток мигрантов начал расти вследствие пандемии, усугубившей ситуацию с безработицей и бедностью в развивающихся странах. Иностранцы сначала летят в государства Южной Америки с наиболее облегченными процедурами получения виз, а затем направляются на север, из Колумбии в Панаму через опасную неосвоенную территорию, известную как Дарьенский пробел.

Число нелегальных мигрантов из Панамы в США увеличилось в пять раз
Global Look Press  / © Arnulf Stoffel

Мойнес заявила, что она намерена провести переговоры с правительствами южноамериканских стран, чтобы помочь с контролем потока беженцев или хотя бы с вакцинацией.

Министр добавила, что данную ситуацию намного проще разрешить, чем более серьезную проблему миграции в США из так называемого «Северного треугольника», в который входят Гондурас, Гватемала и Сальвадор.

Пандемия в Панаме

Латинская Америка стала одним из регионов, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса, как из-за смертности, так и с точки зрения экономических последствий.

Панама сильно отстала от других государств в проведении прививочной кампании, однако Мойнес утверждает, что власти намерены организовать массовую вакцинацию в третьем триместре 2021 года, чтобы достичь коллективного иммунитета к сентябрю.

Правительство президента Лаурентино Кортисо сейчас предоставляет возможность привиться пожилому населению и лицам в группе риска. Массовая вакцинация начнется в июле.

В отличие от остальных стран Латинской Америки, которые закупили препараты из разных государств, власти Панамы сделали ставку на лекарство от Pfizer/BioNTech. Мойнес выразила надежду, что вакцина будет доставлена вовремя, учитывая отсутствие других вариантов.

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мигранты сша кризис панама Панама
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