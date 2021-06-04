В Киеве пригрозили Лукашенко «сделать больно» в случае допроса Протасевича силами ЛНР

Киев, 4 июня. Украинская сторона намерена предпринять болезненные меры в отношении Белоруссии и главы страны Александра Лукашенко, если представители ЛНР допросят блогера Романа Протасевича.

Киев располагает достаточным количеством инструментов, чтобы «сделать больно» людям и государствам, которые не уважают украинскую территориальную целостность, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, существуют вещи, которые украинская сторона не сможет простить. На данный момент все контакты Украины и Белоруссии осуществляются лишь на уровне посольств, резюмировал он.

Ранее в Луганской Народной Республике рассказали, какую должность занимал Протасевич во время его нахождения в Донбассе. По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, белорусский блогер служил снайпером в составе украинского формирования.