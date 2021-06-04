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04 июня 16:58
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новостей
16:56
Общество
Путин заявил, что в России не будет принудительной вакцинации населения от COVID-19
16:56
Политика
Путин сожалеет, что многие россияне игнорируют противоэпидемические меры
16:56
Шоу-бизнес
Буланова назвала Шнурова «профессиональным пиарщиком»
16:56
Общество
Поэтесса Заренкова рассказала, какие стихи написала про коронавирус
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
16:44
Происшествия
Жители острова Русский остались без электроэнергии
16:42
Общество
Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
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В Киеве пригрозили Лукашенко «сделать больно» в случае допроса Протасевича силами ЛНР

Политика
В Киеве пригрозили Лукашенко «сделать больно» в случае допроса Протасевича силами ЛНР
twitter.com  /  @pr0tez

Киев, 4 июня. Украинская сторона намерена предпринять болезненные меры в отношении Белоруссии и главы страны Александра Лукашенко, если представители ЛНР допросят блогера Романа Протасевича.

Киев располагает достаточным количеством инструментов, чтобы «сделать больно» людям и государствам, которые не уважают украинскую территориальную целостность, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, существуют вещи, которые украинская сторона не сможет простить. На данный момент все контакты Украины и Белоруссии осуществляются лишь на уровне посольств, резюмировал он.

Ранее в Луганской Народной Республике рассказали, какую должность занимал Протасевич во время его нахождения в Донбассе. По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, белорусский блогер служил снайпером в составе украинского формирования.

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Все новости / Политика / В Киеве пригрозили Лукашенко «сделать больно» в случае допроса Протасевича силами ЛНР
украина белоруссия лукашенко мид украины кулеба протасевич
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