В бундестаге заявили о важности «Северного потока — 2»

Берлин, 4 июня. Председатель комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст оценил значение проекта «Северный поток — 2».

По его словам, строительство газопровода находится на финальной стадии. Это является большим достижением, так как Соединенные Штаты приложили много усилий, чтобы помешать реализации проекта.

«Я хочу однозначно подчеркнуть, что «Северный поток — 2» имеет значение, далеко выходящее за экономическую ситуацию. Это дает нам знать о том, что мы смогли реализовать проект, несмотря на сопротивление с разных сторон», — сказал он.

Ранее стало известно, что строительство первой нитки «Северного потока — 2» завершилось. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.