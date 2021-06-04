Суд оштрафовал владимирских рыбаков на рекордную сумму за электроудочки

Владимир, 4 июня. Ковровский городской суд вынес приговор двум браконьерам за незаконную деятельность на Староверской заводи. Рыбаки ловили щук, окуней и карасей с помощью электрической удочки.

По данным прокуратуры Владимирской области, всего злоумышленники поймали 151 особь с причинением ущерба государству на 63 тыс. рублей, передают «Владимирские ведомости». В ходе следствия обвиняемые отрицали свою причастность к совершению преступления.

В итоге по решению юридической инстанции местных жителей оштрафовали в общей сложности на 1,35 млн рублей. Кроме того, их обязали компенсировать ущерб, причиненный биологическим ресурсам региона.