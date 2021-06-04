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04 июня 16:58
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новостей
16:56
Общество
Путин заявил, что в России не будет принудительной вакцинации населения от COVID-19
16:56
Политика
Путин сожалеет, что многие россияне игнорируют противоэпидемические меры
16:56
Шоу-бизнес
Буланова назвала Шнурова «профессиональным пиарщиком»
16:56
Общество
Поэтесса Заренкова рассказала, какие стихи написала про коронавирус
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
16:44
Происшествия
Жители острова Русский остались без электроэнергии
16:42
Общество
Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
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Путин спрогнозировал рост поставок российского газа в Европу

Экономика
Путин спрогнозировал рост поставок российского газа в Европу
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Санкт-Петербург, 4 июня. Объем поставляемого из России в Европу газа может вырасти в ближайшие десять лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, поставки могут увеличиться на 50 млрд кубометров. В этом году объем газа может превысить 200 млрд кубометров. В таких условиях есть перспектива загрузки украинской ГТС. Такое заявление Путин сделал в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Президент также высказался на тему ситуации с транзитом газа через Украину. Российский лидер считает, что страна не обязана всех кормить.

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Все новости / Экономика / Путин спрогнозировал рост поставок российского газа в Европу
путин газ европа
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