Путин спрогнозировал рост поставок российского газа в Европу

Санкт-Петербург, 4 июня. Объем поставляемого из России в Европу газа может вырасти в ближайшие десять лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, поставки могут увеличиться на 50 млрд кубометров. В этом году объем газа может превысить 200 млрд кубометров. В таких условиях есть перспектива загрузки украинской ГТС. Такое заявление Путин сделал в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Президент также высказался на тему ситуации с транзитом газа через Украину. Российский лидер считает, что страна не обязана всех кормить.