Матвиенко: к саммиту Путина и Байдена будет приковано внимание мирового сообщества

Москва, 4 июня. Одной встречей президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена сразу не решить все «завалы», которые накопились в российско-американских отношениях.

Соответствующее заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она предостерегла от завышенных ожиданий от предстоящего саммита двух лидеров, который состоится в Женеве.

«Я уверена, что к этой встрече будет приковано внимание всего мирового сообщества. Но я считаю, что не нужны завышенные иллюзии, чтобы не было разочарования. За годы накопилось столько завалов, что одной встречей не разрешишь», — подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что сейчас Соединенные Штаты проводят недружественную политику в отношении российской стороны. Москва видит все враждебные шаги.

Ранее она рассказала, что умение улыбаться «отечественной» улыбкой позволит добиться успеха в политике. Это один из важных секретов успеха в соответствующей сфере.