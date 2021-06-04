Президент России оценил ситуацию с транзитом газа через Украину

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава России Владимир Путин рассказал о транзите голубого топлива через территорию Украины. Страна не обязана всех кормить, добавил президент.

Соответствующей информацией Владимир Путин поделился на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

«Почему мы должны всех кормить, у нас нет такой обязанности», — отметил президент.

По словам главы государства, российская сторона могла бы до сих пор прокачивать 200 млрд кубометров ресурса через украинскую территорию при нормальных отношениях. В настоящее время значение находится на уровне 40 млрд кубометров, резюмировал он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что РФ не намеревается отказываться от транзита голубого топлива в Европу через Незалежную. По его мнению, руководство страны исходит из того, что объемы транспортировки на европейский рынок будут повышаться.