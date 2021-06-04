Игорь Николаев анонсировал новую песню с Валерией

Москва, 4 июня. Певец Игорь Николаев вместе с исполнительницей Валерией готовят для поклонников подарок: они записали совместную песню. Радостной новостью 61-летний музыкант поделился с фанатами.

За время творческой деятельности у Валерии и Николаева было несколько ярких дуэтов. Теперь знаменитости решили объединиться и спеть вместе.

Музыкант анонсировал выход композиции с Валерией на своей странице в Instagram. Запись он сопроводил совместным фото с артисткой.

«Рождение песни — всегда волнительно, а рождение дуэта — волнительно вдвойне! Скоро на ваш суд совершенно новый трек», — написал музыкант.

Поклонники и коллеги музыканта бурно отреагировали на эту новость. Многие призналась, что с нетерпением ждут выхода композиции.

На днях Николаев похвастался редким кадром со своей бывшей возлюбленной Наташей Королевой, с которой он записал множество хитов. Музыкант представил снимок по случаю дня рождения бывшей супруги.