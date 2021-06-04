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04 июня 16:57
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новостей
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
16:44
Происшествия
Жители острова Русский остались без электроэнергии
16:42
Общество
Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
16:41
Армия
МиГ-31 ВКС РФ был поднят в небо для перехвата самолета ВВС США над Баренцевым морем
16:40
Политика
Дзермант рассказал о неожиданной «награде» Протасевича за признание на ТВ
16:40
Экономика
Президент РФ назвал актуальные проблемы отечественной экономики
16:39
Общество
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Все новости

Путин призвал игнорировать «дурную пропаганду» о рисках срыва «Северного потока — 2»

Политика
Путин призвал игнорировать «дурную пропаганду» о рисках срыва «Северного потока — 2»
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что проект «Северный поток — 2» должен быть реализован с учетом намерений США выстраивать хорошие отношения с Европой.

По словам главы государства, партнерам следует игнорировать «дурную пропаганду» о рисках срыва проекта. Так, маршрут по дну Балтийского моря из России в ФРГ гораздо короче, чем через европейские страны, такие как Украина, Словакия и другие.

«Здесь нет никаких политических рисков. Сто раз мы об этом сказали, но все равно какая-то дурная пропаганда забивает людям голову», — подчеркнул Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Канцлер Австрии Себастьян Курц, в свою очередь, указал на заинтересованность и других стран в этом проекте. Он выразил надежду, что проект «Серверный поток — 2» будет успешно реализован и обеспечит энергобезопасность Европы.

Стоимость ценных бумаг российского газового концерна стала увеличиваться после информации о завершении достройки 1-й нити газопровода. Так, акции компании «Газпром» резко пошли вверх.

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Все новости / Политика / Путин призвал игнорировать «дурную пропаганду» о рисках срыва «Северного потока — 2»
путин пмэф северный поток - 2
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