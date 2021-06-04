Путин призвал игнорировать «дурную пропаганду» о рисках срыва «Северного потока — 2»

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что проект «Северный поток — 2» должен быть реализован с учетом намерений США выстраивать хорошие отношения с Европой.

По словам главы государства, партнерам следует игнорировать «дурную пропаганду» о рисках срыва проекта. Так, маршрут по дну Балтийского моря из России в ФРГ гораздо короче, чем через европейские страны, такие как Украина, Словакия и другие.

«Здесь нет никаких политических рисков. Сто раз мы об этом сказали, но все равно какая-то дурная пропаганда забивает людям голову», — подчеркнул Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Канцлер Австрии Себастьян Курц, в свою очередь, указал на заинтересованность и других стран в этом проекте. Он выразил надежду, что проект «Серверный поток — 2» будет успешно реализован и обеспечит энергобезопасность Европы.

Стоимость ценных бумаг российского газового концерна стала увеличиваться после информации о завершении достройки 1-й нити газопровода. Так, акции компании «Газпром» резко пошли вверх.