Эмир Катара надеется на поддержку России в организации ЧМ по футболу в 2022 году

Санкт-Петербург, 4 июня. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани надеется на поддержку России при организации чемпионата мира по футболу в следующем году. Об этом он сообщил в рамках ПМЭФ.

Модератор пленарного заседания — ведущий телеканала «Россия-24» Станислав Натанзон поинтересовался, как организаторы следующего мирового чемпионата готовятся к его проведению. Эмир государства отметил, что работа идет полным ходом, и любая задержка в этой ситуации недопустима.

«Мы готовимся к этому знаменательному событию и считаем, что любое опоздание в деле подготовки сооружений недопустимо. Мы считаем, что первенство арабского мира по футболу будет очень важной репетицией», — подчеркнул эмир.

Тамим бин Хамад Аль Тани отметил, что страна приняла эстафету от России и готова будет принять чемпионат мирового уровня. Он подчеркнул, что три года назад российские организаторы показали отличный результат на первенстве.

«Россия в 2018 году показала отличный результат при подготовке чемпионата и выдвинула очень высокую планку. Надеемся, Россия поможет организовать чемпионат в Катаре на должном уровне», — отметил Тамим бин Хамад Аль Тани.

В рамках пленарного заседания ПМЭФ президент России Владимир Путин пожелал успехов чемпионату мира, который будет проходить в Катаре.