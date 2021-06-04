Совфед и ВЭБ.РФ будут повышать финансовую стабильность регионов

Санкт-Петербург, 4 июня. Финансовую устойчивость будут улучшать в регионах России благодаря новому соглашению Совфеда и ВЭБ.РФ.

Инвестиционные проекты в различных субъектах Российской Федерации получат дополнительный стимул развития после подписания договоренностей Советом Федерации и ВЭБ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.

Председатель верхней палаты отечественного парламента Валентина Матвиенко и председатель российской государственной корпорации развития Игорь Шувалов пришли к подписанию соглашения о повышении финансовой устойчивости регионов страны.

На полях ПМЭФ-21 стороны согласились совместно развивать регионы, создавая на их территории благоприятствующий инвестиционный климат. Для этого будет обновляться законодательство по части социального, инвестиционного, предпринимательского и технологического развития.

Вместе с этим, новые договоренности позволят лучше выполнять проекты, нацеленные на достижение целей развития государства, которые установлены на национальном уровне.

Кредитное соглашение по обеспечению средствами проекта обновления трамвайной сети Таганрога стало одной из инициатив, подписанных в присутствии Матвиенко, Шувалова, губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также президента «Группы Синара» Дмитрия Пумпянского. Свои подписи оставили гендиректор «Синара Городские транспортные решения» Евгений Васильев и зампредседателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.

По словам Валентины Матвиенко, начало сотрудничества с ВЭБ.РФ приведет к более комплексной государственной поддержке регионов. Проект по реновации трамвайной сети Таганрога станет пилотным, и впоследствии будет масштабирован на другие субъекты в качестве модели. Шувалов добавил, что партнерское соглашение приведет к улучшению жизни рядовых жителей страны.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил в ходе форума, что регион хочет наращивать взаимодействие с ВЭБ.РФ и Роскосмосом.