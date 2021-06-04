Совфед и ВЭБ.РФ будут повышать финансовую стабильность регионов

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 16:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
16:44
Происшествия
Жители острова Русский остались без электроэнергии
16:42
Общество
Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
16:41
Армия
МиГ-31 ВКС РФ был поднят в небо для перехвата самолета ВВС США над Баренцевым морем
16:40
Политика
Дзермант рассказал о неожиданной «награде» Протасевича за признание на ТВ
16:40
Экономика
Президент РФ назвал актуальные проблемы отечественной экономики
16:39
Общество
Эфир: Выступление Путина на ПМЭФ-2021 — самое важное с точки зрения экспертов
Все новости
04 июня 16:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
16:44
Происшествия
Жители острова Русский остались без электроэнергии
16:42
Общество
Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
16:41
Армия
МиГ-31 ВКС РФ был поднят в небо для перехвата самолета ВВС США над Баренцевым морем
16:40
Политика
Дзермант рассказал о неожиданной «награде» Протасевича за признание на ТВ
16:40
Экономика
Президент РФ назвал актуальные проблемы отечественной экономики
16:39
Общество
Эфир: Выступление Путина на ПМЭФ-2021 — самое важное с точки зрения экспертов
Все новости

Совфед и ВЭБ.РФ будут повышать финансовую стабильность регионов

Экономика
Совфед и ВЭБ.РФ будут повышать финансовую стабильность регионов
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Санкт-Петербург, 4 июня. Финансовую устойчивость будут улучшать в регионах России благодаря новому соглашению Совфеда и ВЭБ.РФ.

Инвестиционные проекты в различных субъектах Российской Федерации получат дополнительный стимул развития после подписания договоренностей Советом Федерации и ВЭБ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.

Председатель верхней палаты отечественного парламента Валентина Матвиенко и председатель российской государственной корпорации развития Игорь Шувалов пришли к подписанию соглашения о повышении финансовой устойчивости регионов страны.

На полях ПМЭФ-21 стороны согласились совместно развивать регионы, создавая на их территории благоприятствующий инвестиционный климат. Для этого будет обновляться законодательство по части социального, инвестиционного, предпринимательского и технологического развития.

Вместе с этим, новые договоренности позволят лучше выполнять проекты, нацеленные на достижение целей развития государства, которые установлены на национальном уровне.

Кредитное соглашение по обеспечению средствами проекта обновления трамвайной сети Таганрога стало одной из инициатив, подписанных в присутствии Матвиенко, Шувалова, губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также президента «Группы Синара» Дмитрия Пумпянского. Свои подписи оставили гендиректор «Синара Городские транспортные решения» Евгений Васильев и зампредседателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.

По словам Валентины Матвиенко, начало сотрудничества с ВЭБ.РФ приведет к более комплексной государственной поддержке регионов. Проект по реновации трамвайной сети Таганрога станет пилотным, и впоследствии будет масштабирован на другие субъекты в качестве модели. Шувалов добавил, что партнерское соглашение приведет к улучшению жизни рядовых жителей страны.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил в ходе форума, что регион хочет наращивать взаимодействие с ВЭБ.РФ и Роскосмосом.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Совфед и ВЭБ.РФ будут повышать финансовую стабильность регионов
матвиенко шувалов совет федерации вэб.рф ПМЭФ-21
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 53246 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 52492 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 51549 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 39662 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 36984 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru