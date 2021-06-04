МИД Британии прокомментировал интервью Протасевича

Лондон, 4 июня. Британское министерство иностранных дел прокомментировало интервью журналиста Романа Протасевича, бывшего главреда признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta.

Как считает глава МИД Великобритании Доминик Рааб, Протасевича якобы вынудили дать интервью белорусскому телеканалу под угрозой физического насилия. Лондон выступает за привлечение к ответственности лиц, причастных к записи этого разговора, заявил британский министр.

«Тревожное интервью Протасевича было дано под угрозой физического насилия и в условиях ограничения свободы. Преследование тех, кто защищает права человека и свободу СМИ в Белоруссии, должно прекратиться», — высказался Рааб в Twitter.

Ранее Протасевич дал большое интервью телеканалу ОНТ, в котором раскрыл детали митингов в Белоруссии и секреты противников власти. Блогер-экстремист признался, что не удивится, если многие назовут его предателем, так как его это не беспокоит.