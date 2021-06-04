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05 июня 00:32
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новостей
00:29
Экономика
Башкирия заключила на ПМЭФ соглашений на 120 млрд рублей
00:29
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
00:26
Происшествия
Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
00:24
Общество
Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире
00:20
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:17
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
00:14
Экономика
Путин заявил, что Россия вынуждена отказаться от доллара
00:08
Политика
Путин призвал «внерегиональные державы» не мешать диалогу Индии и Китая
00:08
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:06
Экономика
Карелия заключила миллиардные соглашения об инвестициях на ПМЭФ
00:02
Политика
Путин не ожидает прорывов после встречи с Байденом
00:01
Общество
Готовь сани и дрова летом: выбираем лучший дровокол
00:00
Видео
Певец Сергей Рогожин не видит перспектив в новых исполнителях
23:57
Политика
Путин: Россия не собирается пугать новыми видами вооружения
23:44
Технологии
«Можем догнать конкурентов»: гендиректор Rutube озвучил достижения видеохостинга
23:36
Экономика
Мутко сделал прогноз о судьбе программы льготной ипотеки
23:29
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
23:29
Технологии
Директор по маркетингу НАМИ рассказал о проекте Aurus «Кортеж»
23:20
Происшествия
Двое детей получили травмы при наезде электросамокатчиц в Петербурге
23:19
Экономика
«Есть большие планы»: замсекретаря Общественной палаты Гриб оценил ПМЭФ
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Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года

Экономика
Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Нефть продолжит свое укрепление на фоне вакцинации населения планеты от коронавируса, а рубль подрастет. Об этом в интервью ФАН заявили аналитики ФБА «Экономика сегодня».

По их словам, нефть продолжает свою «восходящую динамику»: так, 3 июня был преодолен годовой максимум на уровне 71,36 доллара за баррель марки Brent и достигнут показатель в 71,96. Однако результат закрепить не удалось, и к концу торговой сессии цена на черное золото откатилась к значению 71,40 доллара за баррель.

«Картина продолжает оставаться положительной, — заверили эксперты. — Серьезную поддержку нефти оказали заседания ОПЕК, по итогам которых были даны очень хорошие прогнозы на этот год — в частности, было сказано, что ближе к его концу из-за растущего спроса даже будет наблюдаться дефицит черного золота».

Кроме того, продолжили собеседники ФАН, ими была получена «очень хорошая» статистика о запасах нефти в США — они сократились на 5,08 миллиона баррелей, хотя ожидания составляли 5,4. Аналитики связали это с бурными темпами вакцинации населения Соединенных Штатов и восстановлением американской экономики.

«Загрузка нефтеперерабатывающих заводов США выросла на 1,7% по итогам недели, что говорит об увеличении спроса на черное золото, — заметили эксперты. — В целом же он растет во всех странах, проводящих активную прививочную кампанию — как в Америке, так и в Европе. У азиатских стран в этом отношении все гораздо хуже, так что и спрос на нефтепродукты там растет не так стремительно».

Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года
 / ФАН

Собеседники ФАН подметили интересное заявление, которое было высказано 3 июня главой Газпромнефти Александром Дюковым в рамках Петербургского международного экономического форума: по его словам, комиссия ОПЕК, заседание которой пройдет 1 июля, вероятнее всего, снова ослабит ограничения на добычу нефти в течение августа и, возможно, в течение сентября.  

«Это обусловлено возможностью возникновения дефицита черного золота, — объяснили аналитики. — Кроме того, Иран, обладающий солидными запасами нефти, все еще тяготится наложенными на него «углеводородными» санкциями, и, когда они будут отменены, пока не понятно. Так что ситуация на рынке может потребовать от ОПЕК дополнительных поставок сырья».

У золота «обыкновенного», по словам экспертов, все далеко не так радужно, как у его черного собрата: 3 июня его стоимость упала с отметки 1910 до 1870 долларов за тройскую унцию. В настоящий момент цена стабилизировалась до уровня 1872,70.

«Давление на золото может продолжиться, — заметили собеседники ФАН. — В противном же случае оно может восстановить свои потери. Что касается рубля: он продолжает торговаться в узком диапазоне уже практически третью неделю подряд. 3 июня российская национальная валюта начала укрепляться и показывать новые максимумы, в контексте которых доллар упал до отметки 73,24 рубля».

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Все новости / Экономика / Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года
нефть россия сша экономика доллар золото рубль инфографика инфографика фан
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