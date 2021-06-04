Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года

Нефть продолжит свое укрепление на фоне вакцинации населения планеты от коронавируса, а рубль подрастет. Об этом в интервью ФАН заявили аналитики ФБА «Экономика сегодня».

По их словам, нефть продолжает свою «восходящую динамику»: так, 3 июня был преодолен годовой максимум на уровне 71,36 доллара за баррель марки Brent и достигнут показатель в 71,96. Однако результат закрепить не удалось, и к концу торговой сессии цена на черное золото откатилась к значению 71,40 доллара за баррель.

«Картина продолжает оставаться положительной, — заверили эксперты. — Серьезную поддержку нефти оказали заседания ОПЕК, по итогам которых были даны очень хорошие прогнозы на этот год — в частности, было сказано, что ближе к его концу из-за растущего спроса даже будет наблюдаться дефицит черного золота».

Кроме того, продолжили собеседники ФАН, ими была получена «очень хорошая» статистика о запасах нефти в США — они сократились на 5,08 миллиона баррелей, хотя ожидания составляли 5,4. Аналитики связали это с бурными темпами вакцинации населения Соединенных Штатов и восстановлением американской экономики.

«Загрузка нефтеперерабатывающих заводов США выросла на 1,7% по итогам недели, что говорит об увеличении спроса на черное золото, — заметили эксперты. — В целом же он растет во всех странах, проводящих активную прививочную кампанию — как в Америке, так и в Европе. У азиатских стран в этом отношении все гораздо хуже, так что и спрос на нефтепродукты там растет не так стремительно».

/ ФАН

Собеседники ФАН подметили интересное заявление, которое было высказано 3 июня главой Газпромнефти Александром Дюковым в рамках Петербургского международного экономического форума: по его словам, комиссия ОПЕК, заседание которой пройдет 1 июля, вероятнее всего, снова ослабит ограничения на добычу нефти в течение августа и, возможно, в течение сентября.

«Это обусловлено возможностью возникновения дефицита черного золота, — объяснили аналитики. — Кроме того, Иран, обладающий солидными запасами нефти, все еще тяготится наложенными на него «углеводородными» санкциями, и, когда они будут отменены, пока не понятно. Так что ситуация на рынке может потребовать от ОПЕК дополнительных поставок сырья».

У золота «обыкновенного», по словам экспертов, все далеко не так радужно, как у его черного собрата: 3 июня его стоимость упала с отметки 1910 до 1870 долларов за тройскую унцию. В настоящий момент цена стабилизировалась до уровня 1872,70.