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04 июня 16:57
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новостей
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
16:44
Происшествия
Жители острова Русский остались без электроэнергии
16:42
Общество
Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
16:41
Армия
МиГ-31 ВКС РФ был поднят в небо для перехвата самолета ВВС США над Баренцевым морем
16:40
Политика
Дзермант рассказал о неожиданной «награде» Протасевича за признание на ТВ
16:40
Экономика
Президент РФ назвал актуальные проблемы отечественной экономики
16:39
Общество
Эфир: Выступление Путина на ПМЭФ-2021 — самое важное с точки зрения экспертов
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Власти Ямала пригласили россиян провести летний отпуск на Крайнем Севере

Общество
Власти Ямала пригласили россиян провести летний отпуск на Крайнем Севере
Пресс-служба губернатора ЯНАО

Салехард, 4 июня. Летний туристический сезон стартовал на Ямале. Власти региона пригласили путешественников на отдых в северном регионе.

Специалисты ожидают, что в этом сезоне из-за закрытия многих популярных направлений для отдыха за границей число желающих отдохнуть на Крайнем Севере значительно вырастет. Туристам предлагают для посещения Нефритовую долину, сплав на байдарках и занятия йогой в горах Полярного Урала.

«Мы ждем всех туристов, всех обслужим, все будут довольны», – заявил заместитель начальника управления окружного департамента молодежной политики и туризма Станислав Гавриленко в беседе с изданием «Ямал-Регион».

Он добавил, что для туристов в регионе нет никаких ограничений, в том числе не требуется предъявлять результаты теста на коронавирус или сертификат о вакцинации.

Тем временем показатель посетивших Крым туристов за первую половину 2021 года оказался на 53% выше «доковидного» 2019 года. В период с января по май текущего года в Крыму отдохнули более 1 млн 958 тыс. человек, рассказали власти республики.

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Все новости / Общество / Власти Ямала пригласили россиян провести летний отпуск на Крайнем Севере
ямал туризм отдых
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