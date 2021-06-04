Власти Ямала пригласили россиян провести летний отпуск на Крайнем Севере

Салехард, 4 июня. Летний туристический сезон стартовал на Ямале. Власти региона пригласили путешественников на отдых в северном регионе.

Специалисты ожидают, что в этом сезоне из-за закрытия многих популярных направлений для отдыха за границей число желающих отдохнуть на Крайнем Севере значительно вырастет. Туристам предлагают для посещения Нефритовую долину, сплав на байдарках и занятия йогой в горах Полярного Урала.

«Мы ждем всех туристов, всех обслужим, все будут довольны», – заявил заместитель начальника управления окружного департамента молодежной политики и туризма Станислав Гавриленко в беседе с изданием «Ямал-Регион».

Он добавил, что для туристов в регионе нет никаких ограничений, в том числе не требуется предъявлять результаты теста на коронавирус или сертификат о вакцинации.

Тем временем показатель посетивших Крым туристов за первую половину 2021 года оказался на 53% выше «доковидного» 2019 года. В период с января по май текущего года в Крыму отдохнули более 1 млн 958 тыс. человек, рассказали власти республики.