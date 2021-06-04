Набиуллина появилась на ПМЭФ в брошке в виде цветка

Санкт-Петербург, 4 июня. Председатель Центробанка рассказала, почему надела брошку в виде цветка.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина надела брошку в виде цветочка. Председателя главного финансового регулятора спросили, есть ли в этом поступке некий символизм.

Набиуллина ответила, что манера одеваться не соотносится с символами, так как она всегда надевает брошки, когда проходят пресс-конференции по денежно-кредитной политике.

Председатель Сбербанка России Герман Греф ранее заявил о том, что регулятор владеет ситуацией с инфляцией, а уровень годовой инфляции в стране не должен перейти границу в 6%.