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04 июня 16:56
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новостей
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
16:44
Происшествия
Жители острова Русский остались без электроэнергии
16:42
Общество
Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
16:41
Армия
МиГ-31 ВКС РФ был поднят в небо для перехвата самолета ВВС США над Баренцевым морем
16:40
Политика
Дзермант рассказал о неожиданной «награде» Протасевича за признание на ТВ
16:40
Экономика
Президент РФ назвал актуальные проблемы отечественной экономики
16:39
Общество
Эфир: Выступление Путина на ПМЭФ-2021 — самое важное с точки зрения экспертов
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Названы не нуждающиеся в любви знаки зодиака

Общество
Названы не нуждающиеся в любви знаки зодиака
freepik.com  /  pikisuperstar

Москва, 4 июня. Любовь толкает людей на безумные поступки. А три знака пожимают плечами и смотрят на окружающих с недоумением и искренне не понимают, что же в ней такого особенного.

Отношение людей к любви может быть совершенно разным. Для одних она — смысл жизни, для других — лишь химическая реакция. Астрологи назвали три знака зодиака, которым не нужна любовь, передает «Московский Комсомолец».

Близнецы относятся к любви скептически, они являются слишком увлекающимися натурами. В отношениях с представителем данного знака зодиака присутствуют уважение и страсть. Однако Близнецы слишком беззаботны, они могут, даже находясь в браке, уйти от партнера, если на горизонте появится кто-то более привлекательный.

Слишком эмоциональные Раки стараются избегать сильных чувств. Когда они осознают, что слишком привязались к кому-то, они могут решить оборвать все отношения, чтобы уберечь себя от трудностей и тяжелых расставаний. Раки прячутся в свой панцирь, где никто не может достучаться до их сердца.

Козероги очень трудолюбивый и самодостаточный народ. Им никто не нужен для счастья. Представители данного знака зодиака не готовы никому угождать, поэтому выбирают любовь к себе. К тому же, Козероги считают, что от любви лишь одни волнения и переживания, а страдать от неразделенной любви — вообще не их вариант.

Ранее был опубликован впечатляющий гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака от астролога Анжелы Перл.

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