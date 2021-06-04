Названы не нуждающиеся в любви знаки зодиака

Москва, 4 июня. Любовь толкает людей на безумные поступки. А три знака пожимают плечами и смотрят на окружающих с недоумением и искренне не понимают, что же в ней такого особенного.

Отношение людей к любви может быть совершенно разным. Для одних она — смысл жизни, для других — лишь химическая реакция. Астрологи назвали три знака зодиака, которым не нужна любовь, передает «Московский Комсомолец».

Близнецы относятся к любви скептически, они являются слишком увлекающимися натурами. В отношениях с представителем данного знака зодиака присутствуют уважение и страсть. Однако Близнецы слишком беззаботны, они могут, даже находясь в браке, уйти от партнера, если на горизонте появится кто-то более привлекательный.

Слишком эмоциональные Раки стараются избегать сильных чувств. Когда они осознают, что слишком привязались к кому-то, они могут решить оборвать все отношения, чтобы уберечь себя от трудностей и тяжелых расставаний. Раки прячутся в свой панцирь, где никто не может достучаться до их сердца.

Козероги очень трудолюбивый и самодостаточный народ. Им никто не нужен для счастья. Представители данного знака зодиака не готовы никому угождать, поэтому выбирают любовь к себе. К тому же, Козероги считают, что от любви лишь одни волнения и переживания, а страдать от неразделенной любви — вообще не их вариант.

Ранее был опубликован впечатляющий гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака от астролога Анжелы Перл.