Глава ВФВ уверен, что ЧМ по волейболу пройдет в России на высшем уровне

Москва, 4 июня. Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко считает взвешенным решение WADA и FIVB о проведении мирового первенства среди мужских команд в России в 2022 году.

Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила, что чемпионат мира пройдет в России после признания Всемирным антидопинговым агентством невозможности переноса турнира из РФ в другую страну. Чемпионат мира по волейболу состоится с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

Шевченко, комментируя решение WADA и FIVB, заявил, что Всероссийская федерация волейбола рада продолжать традиции подготовки крупных международных турниров в России. Он уверен, что страна примет мировое первенство на высоком уровне.

«Мы зададим новые стандарты организации этого престижного международного волейбольного турнира», — приводит РИА Новости слова Шевченко.

В конце прошлого года Спортивный арбитражный суд постановил, что Россия в течение двух лет не может проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.