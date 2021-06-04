Курц предсказал развитие сотрудничества между Веной и Москвой

Санкт-Петербург, 4 июня. Австрийский канцлер Себастиан Курц выразил надежду на развитие сотрудничества государства с Россией.

Он выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Зарубежный политик дистанционно принял участие в пленарном заседании вместе с лично прибывшим на мероприятие президентом РФ Владимиром Путиным. Модератор беседы поинтересовался у Курца, выполнил ли российский лидер обещание. Президент в 2018 году выступал перед австрийским крупным бизнесом и указывал на необходимость улучшить инвестиционный климат в России.

«Путин был у нас в гостях, действительно, и мы очень довольны, как идут дела. Я думаю, что наше сотрудничество будет развиваться», — ответил канцлер.

Ранее на ПМЭФ выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Он высказался в позитивном ключе об отношениях Дохи и Москвы.