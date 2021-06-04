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04 июня 16:56
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новостей
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
16:44
Происшествия
Жители острова Русский остались без электроэнергии
16:42
Общество
Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
16:41
Армия
МиГ-31 ВКС РФ был поднят в небо для перехвата самолета ВВС США над Баренцевым морем
16:40
Политика
Дзермант рассказал о неожиданной «награде» Протасевича за признание на ТВ
16:40
Экономика
Президент РФ назвал актуальные проблемы отечественной экономики
16:39
Общество
Эфир: Выступление Путина на ПМЭФ-2021 — самое важное с точки зрения экспертов
Все новости

Доллар рухнул после заявлений Путина по «СП-2», дешевой ипотеке и вакцине «Спутник V»

Экономика
Доллар рухнул после заявлений Путина по «СП-2», дешевой ипотеке и вакцине «Спутник V»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), который проходит в Северной столице. Он сделал ряд важных заявлений, после которых, в частности, взлетели вверх акции «Газпрома», а доллар — серьезно просел. Главное из речи президента с трибуны ПМЭФ — в обзоре ФАН.

«Северному потоку — 2» быть!

Выступая на форуме, Владимир Путин заявил, что укладка первой нитки газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря завершена.

«С немецкой стороны труба подошла, с российской — тоже, осталось их приподнять и сварить», — порадовал собравшихся президент.

После заявления Путина о завершении прокладки первой очереди «СП-2» акции «Газпрома» взлетели вверх, обновив 13-летний максимум.

«Северному потоку — 2» быть!
Федеральное агентство новостей  / 

Лучшая реклама вакцине «Спутник V»

Выступая на форуме, президент отметил, что правительство России сделало все, чтобы во время пандемии COVID-19 защитить доходы российских граждан. Путин заявил, что, несмотря на некоторые трудности, «не произошло ничего такого, что можно было бы назвать катастрофой».

Глава государства призвал россиян прививаться от коронавирусной инфекции, отметив, что российская вакцина «Спутник V» показала свою эффективность и безопасность. Путин напомнил, что не зафиксировано ни одного смертельного случая после прививки этой вакциной. Он рассказал, что сам привился «Спутником» (ранее официальной информации, каким именно российским препаратом вакцинировался президент, не было).

Владимир Путин в ходе выступления обратился к правительству с предложением организовать для иностранных граждан возможность платной вакцинации от COVID-19 российскими вакцинами.

Льготная ипотека сохранится

Выступая на форуме, Владимир Путин отметил, что дешевая ипотека для молодых семей была временной антикризисной мерой, тем не менее ее действие будет продлено для всех регионов более чем на год — до июля 2022-го. Ставка будет увеличена, но незначительно — всего на полпроцента: с 6,5% до 7%. Предельный размер кредита по льготной ипотеке составит 3 миллиона рублей.

Согласно распоряжению президента, дешевая ипотека в обновленном варианте будет доступна в том числе для семей с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

Льготная ипотека сохранится
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Пилотный налоговый проект и продолжение приватизации

Президент сообщил, что для компаний, работающих в сфере общественного питания, с 2022 года будет запущен пилотный налоговый проект. В частности, участники проекта будут освобождены от уплаты НДС, если выручка компании не превышает 2 миллиардов рублей в год.

Кроме того, Путин анонсировал продолжение приватизации предприятий и призвал регионы разрабатывать алгоритмы работы с инвесторами. Глава государства сделал и другие заявления, касающиеся развития в России малого и среднего бизнеса, а также улучшения инвестиционного климата.

После заявлений президента доллар в ходе торгов на бирже в пятницу, 4 июня, рухнул ниже 73 рублей. По данным на 15:37, курс доллара упал на 26 копеек — до 72,98 рубля. Евро просел на 15 копеек — до 88,70 рубля.

Ранее стало известно, что правительство РФ приняло решение полностью отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в долларовые активы. Об этом в ходе ПМЭФ-2021 сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.

Данные торгов на 4 июня 2021
 / ФАН

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Все новости / Экономика / Доллар рухнул после заявлений Путина по «СП-2», дешевой ипотеке и вакцине «Спутник V»
путин доллар газпром северный поток - 2 льготная ипотека пмэф-2021
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