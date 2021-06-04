Курс американской валюты впервые с мая опустился ниже 73 рублей

Москва, 4 июня. Стоимость американской валюты падает в ходе торговой сессии.

Торги на Московской бирже демонстрируют отчетливое ослабление американского доллара. Первый раз за время, прошедшее с 7 мая этого года, валюта опустилась ниже 73 рублей за единицу.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил, что Фонд национального благосостояния будет реструктуризован, а доля доллара в нем снизится до нуля. При этом в резервах фонда появится золото, а евро и юань увеличатся. Экономисты в эфире медиацентра «Патриот» решили разобраться, что делать рядовым россиянам с американской валютой.