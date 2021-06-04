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04 июня 16:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
16:44
Происшествия
Жители острова Русский остались без электроэнергии
16:42
Общество
Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
16:41
Армия
МиГ-31 ВКС РФ был поднят в небо для перехвата самолета ВВС США над Баренцевым морем
16:40
Политика
Дзермант рассказал о неожиданной «награде» Протасевича за признание на ТВ
16:40
Экономика
Президент РФ назвал актуальные проблемы отечественной экономики
16:39
Общество
Эфир: Выступление Путина на ПМЭФ-2021 — самое важное с точки зрения экспертов
Все новости

Курс американской валюты впервые с мая опустился ниже 73 рублей

Экономика
Курс американской валюты впервые с мая опустился ниже 73 рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 июня. Стоимость американской валюты падает в ходе торговой сессии.

Торги на Московской бирже демонстрируют отчетливое ослабление американского доллара. Первый раз за время, прошедшее с 7 мая этого года, валюта опустилась ниже 73 рублей за единицу.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил, что Фонд национального благосостояния будет реструктуризован, а доля доллара в нем снизится до нуля. При этом в резервах фонда появится золото, а евро и юань увеличатся. Экономисты в эфире медиацентра «Патриот» решили разобраться, что делать рядовым россиянам с американской валютой.

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Все новости / Экономика / Курс американской валюты впервые с мая опустился ниже 73 рублей
рубль московская биржа курс доллара
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