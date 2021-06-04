Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 16:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
16:44
Происшествия
Жители острова Русский остались без электроэнергии
16:42
Общество
Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
16:41
Армия
МиГ-31 ВКС РФ был поднят в небо для перехвата самолета ВВС США над Баренцевым морем
16:40
Политика
Дзермант рассказал о неожиданной «награде» Протасевича за признание на ТВ
16:40
Экономика
Президент РФ назвал актуальные проблемы отечественной экономики
16:39
Общество
Эфир: Выступление Путина на ПМЭФ-2021 — самое важное с точки зрения экспертов
Все новости
04 июня 16:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
Политика
Эксперты провозгласили поражение США в санкционной войне против «СП-2»
16:44
Происшествия
Жители острова Русский остались без электроэнергии
16:42
Общество
Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
16:41
Армия
МиГ-31 ВКС РФ был поднят в небо для перехвата самолета ВВС США над Баренцевым морем
16:40
Политика
Дзермант рассказал о неожиданной «награде» Протасевича за признание на ТВ
16:40
Экономика
Президент РФ назвал актуальные проблемы отечественной экономики
16:39
Общество
Эфир: Выступление Путина на ПМЭФ-2021 — самое важное с точки зрения экспертов
Все новости

Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро

Общество
Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Уличные музыканты придают особый шарм Санкт-Петербургу, особенно для туристов. Об этом в комментарии ФАН заявил заслуженный артист России, певец Сергей Рогожин.

Законодательное собрание Петербурга планирует обязать уличных музыкантов сообщать о грядущем выступлении, им обозначат уровень шума и запретят выступать в определенных местах. Сергей Рогожин, комментируя данную тему, заявил, что раньше уличных музыкантов в Северной столице всегда поддерживали и разрешали им спокойно выступать.

«Если в других городах их гоняли, то в Питере было решение уличных музыкантов не трогать, потому что они придают особый шарм нашему городу для туристов. И я считаю, что это так и есть», — пояснил Сергей Рогожин.

Однако певец обратил внимание, что сам бы убрал «бесхозных» музыкантов с павильонов городского метро.

«Я иногда пользуюсь общественным транспортом, отказался от машины с водителем. И, особенно когда пробки, пользуюсь метро. И бываю очень усталым. И тут заходят в вагон люди и начинают довольно громко играть. Это не всегда хорошо, особенно когда люди вечером с работы возвращаются. Они все уставшие. Мне это не очень нравится. На улице — это здорово, особенно в белые ночи. Супер», — добавил Сергей Рогожин.

Певец Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
Невские Новости  / Леся Можаева

При этом он заметил, что из метро не выскочить, не убежать. Когда человек идет по улице, у него есть выбор: либо остановиться послушать, либо идти дальше. Метро же Рогожин сравнил с подводной лодкой.

«Все, что я слышал на улице, было очень прилично. Не было стыдно. Есть такие, у которых людям на профессиональной сцене нужно поучиться, как играть и петь. Есть очень хорошие музыканты», — заключил Сергей Рогозин.

Ранее создатель приложения для уличных артистов Buskerville Алексей Самсонов, входящий в экспертную рабочую группу по созданию законопроекта об уличных артистах, назвал главные ошибки в разработке документа. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро
петербург уличные музыканты сергей рогожин
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 53246 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 52492 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 51549 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 39662 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 36984 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru