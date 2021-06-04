Певец Сергей Рогожин объяснил, почему запретил бы выступать музыкантам в метро

Уличные музыканты придают особый шарм Санкт-Петербургу, особенно для туристов. Об этом в комментарии ФАН заявил заслуженный артист России, певец Сергей Рогожин.

Законодательное собрание Петербурга планирует обязать уличных музыкантов сообщать о грядущем выступлении, им обозначат уровень шума и запретят выступать в определенных местах. Сергей Рогожин, комментируя данную тему, заявил, что раньше уличных музыкантов в Северной столице всегда поддерживали и разрешали им спокойно выступать.

«Если в других городах их гоняли, то в Питере было решение уличных музыкантов не трогать, потому что они придают особый шарм нашему городу для туристов. И я считаю, что это так и есть», — пояснил Сергей Рогожин.

Однако певец обратил внимание, что сам бы убрал «бесхозных» музыкантов с павильонов городского метро.

«Я иногда пользуюсь общественным транспортом, отказался от машины с водителем. И, особенно когда пробки, пользуюсь метро. И бываю очень усталым. И тут заходят в вагон люди и начинают довольно громко играть. Это не всегда хорошо, особенно когда люди вечером с работы возвращаются. Они все уставшие. Мне это не очень нравится. На улице — это здорово, особенно в белые ночи. Супер», — добавил Сергей Рогожин.

Невские Новости / Леся Можаева

При этом он заметил, что из метро не выскочить, не убежать. Когда человек идет по улице, у него есть выбор: либо остановиться послушать, либо идти дальше. Метро же Рогожин сравнил с подводной лодкой.

«Все, что я слышал на улице, было очень прилично. Не было стыдно. Есть такие, у которых людям на профессиональной сцене нужно поучиться, как играть и петь. Есть очень хорошие музыканты», — заключил Сергей Рогозин.

Ранее создатель приложения для уличных артистов Buskerville Алексей Самсонов, входящий в экспертную рабочую группу по созданию законопроекта об уличных артистах, назвал главные ошибки в разработке документа.